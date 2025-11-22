Ειδήσεις | Διεθνή

Ζελένσκι: Η αληθινή ειρήνη βασίζεται πάντα στην εγγυημένη ασφάλεια και δικαιοσύνη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ζελένσκι: Η αληθινή ειρήνη βασίζεται πάντα στην εγγυημένη ασφάλεια και δικαιοσύνη
Βολοντίμιρ Ζελένσκι / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως η πραγματική ειρήνη βασίζεται πάντα στην εγγυημένη ασφάλεια και δικαιοσύνη.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως η πραγματική ειρήνη βασίζεται πάντα στην εγγυημένη ασφάλεια και δικαιοσύνη.

«Οι εκπρόσωποί μας γνωρίζουν πώς να προστατεύσουν τα εθνικά συμφέροντα της Ουκρανίας και τι ακριβώς χρειάζεται προκειμένου να αποτραπεί η Ρωσία να διαπράξει μια τρίτη εισβολή, ένα ακόμη πλήγμα στην Ουκρανία», είπε ο Ζελένσκι σε ένα διάγγελμα προς τον ουκρανικό λαό, όπου ανακοίνωσε συνομιλίες με τους εταίρους της Ουκρανίας με επίκεντρο τα βήματα για τον τερματισμό του πολέμου.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πριν από την Black Friday η πληρωμή μισθών, επιδομάτων και συντάξεων Δεκεμβρίου - Οι ημερομηνίες

Φοροαπαλλαγές: Φόρους 22,9 δισ. ευρώ γλίτωσαν νοικοκυριά και επιχειρήσεις το 2025

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ανησυχία για τις τιμές - Ποιοι νομοί πληρώνουν πιο ακριβά

tags:
Ρωσία
Ουκρανία
Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider