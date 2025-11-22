Χατζής (ΠΟΞ): Ο τουρισμός είναι ο σημαντικότερος πυλώνας της οικονομίας μας

Όπως τόνισε, «η επιτυχία του όμως, δυστυχώς, δεν εξαρτάται μόνο από αυτή. Η εμπειρία του πελάτη είναι ολιστική, το τι συμβαίνει έξω από το ξενοδοχείο επηρεάζει άμεσα την εντύπωσή του, ενώ ο ανταγωνισμός είναι διεθνής.

Ο τουρισμός είναι ο σημαντικότερος πυλώνας της οικονομίας μας και στηρίζεται στη δική μας καθημερινή προσπάθεια ανέφερε ο Γιάννης Χατζής πρόεδρος ΠΟΞ από το βήμα της 13ης γενικής συνέλευσης του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan ΕXPO, όπου διεξάγεται η μεγάλη κλαδική έκθεση ΧΕΝΙΑ.

Όπως τόνισε, «η επιτυχία του όμως, δυστυχώς, δεν εξαρτάται μόνο από αυτή. Η εμπειρία του πελάτη είναι ολιστική, το τι συμβαίνει έξω από το ξενοδοχείο επηρεάζει άμεσα την εντύπωσή του, ενώ ο ανταγωνισμός είναι διεθνής.

Για να συζητήσουμε ουσιαστικά για το μέλλον του ελληνικού τουρισμού, πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουμε ρεαλιστικά τη σημερινή κατάσταση. Γύρω μας, άλλοι προορισμοί μειώνουν επιβαρύνσεις, αναβαθμίζουν υποδομές και στηρίζουν ενεργά την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων. Η Ελλάδα έχει συγκεκριμένες πολιτικές αγκυλώσεις και μια επιχειρηματική γεωγραφία όπου η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρές ή πολύ μικρές.

Το ίδιο ισχύει και στον ξενοδοχειακό κλάδο. Σε εμάς όμως, αυτές ακριβώς οι επιχειρήσεις, με τη σταθερή τους προσπάθεια επί δεκαετίες, μας έφεραν εδώ που είμαστε σήμερα. Αυτές δημιούργησαν και ανέδειξαν διεθνώς την έννοια της ‘‘ελληνικής φιλοξενίας''. Σήμερα όμως, αυτό το μοντέλο λειτουργίας δεν συμβαδίζει πάντα με τον τρόπο που χρηματοδοτούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Έτσι, μιλάμε για ποιοτική αναβάθμιση, αλλά σχεδόν το 85% των ξενοδοχείων δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί».

Πώς όμως μπορεί να υπάρξει αναβάθμιση της ποιότητας, όταν η πρόσβαση στο κεφάλαιο είναι η εξαίρεση και το κόστος ψηφιακής και περιβαλλοντικής συμμόρφωσης πνίγει τους επιχειρηματίες, αναρωτήθηκε ο κ, Χατζής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο δημόσιος διάλογος συχνά παραμορφώνει την πραγματικότητα. «Ο τουρισμός παρουσιάζεται άλλοτε ως υπεύθυνος για κάθε στρέβλωση και άλλοτε ως λύση για κάθε οικονομικό πρόβλημα. Ο κλάδος είναι εντάσεως κεφαλαίου, με τεράστιες ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό, και παρ' όλα αυτά είμαστε στον αυτόματο πιλότο. Ο τουρισμός δεν χρειάζεται μεγάλες κουβέντες. Χρειάζεται να ξέρουμε πού βρισκόμαστε, ποια είναι τα πραγματικά μας πλεονεκτήματα και ποιες είναι οι αντικειμενικές μας αδυναμίες. Τα στοιχεία υπάρχουν, οι καλές διεθνείς πρακτικές είναι γνωστές. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε τον τροχό».

Ο κ. Χατζής υπογράμμισε: «Υπάρχει ουσιαστική έλλειψη σε θεσμική προσοχή και ως κλάδος δεν πρέπει να δεχτούμε καμία συζήτηση για παραγωγικά μοντέλα όπου ο τουρισμός δεν αποτελεί κεντρικό πυλώνα της οικονομίας.

Και αυτό όχι για τους ξενοδόχους, ούτε απλώς για την προστασία των περιοχών που χωρίς τουριστική προοπτική θα ερημώσουν. Αλλά γιατί ο κλάδος μας είναι, μεταφορικά και κυριολεκτικά, η εθνική μας ασπίδα. Εμείς θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Ελπίζουμε ότι η κοινωνία -και ιδιαίτερα ο πολιτικός κόσμος- θα ξεπεράσει παρωχημένες νοοτροπίες που μας κρατούν πίσω. Είναι καιρός να πάψουν να αναζητούν "παχιές αγελάδες για άρμεγμα" και "κότες με χρυσά αυγά" και να στηρίξουν τις πραγματικές επενδύσεις που δημιουργούν ουσιαστική περιφερειακή προστιθέμενη αξία».