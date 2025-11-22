Κυρώσεις των ΗΠΑ στηv Altomare - Τι απαντά η ναυτιλιακή

Όπως σημειώνεται στο έγγραφο της κυβέρνησης των ΗΠΑ, επιβλήθηκαν κυρώσεις και στην Altomare, οι ιδιοκτήτες της οποίας δραστηριοποιούνται εκτενώς στη χώρα μας, μεταξύ άλλων και στον χώρο των ΜΜΕ.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε δέσμη κυρώσεων εις βάρος εταιρειών, διαχειριστών και πλοίων στο πλαίσιο των προσπαθειών να στοχεύσουν τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου.

Όπως σημειώνεται στο έγγραφο της κυβέρνησης των ΗΠΑ, επιβλήθηκαν κυρώσεις και στην Altomare, οι ιδιοκτήτες της οποίας δραστηριοποιούνται εκτενώς στη χώρα μας, μεταξύ άλλων και στον χώρο των ΜΜΕ.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση, αναφέρεται πως την περίοδο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2025, «το δεξαμενόπλοιο KALLISTA (σημαία Παναμά) με ιδιοκτήτη την ελληνική Altomare S.A. μετέφερε σχεδόν 4 εκατ. βαρέλια ιρανικού αργού σε πολλαπλές αποστολές για λογαριασμό της Sepehr Energy Jahan». Παράλληλα, στο στόχαστρο βρέθηκαν και οι ελληνικών συμφερόντων Thasos Maritime and Trading S.A., Serifos Maritime and Trading S.A., Tilos Maritime and Trading S.A., και Corfu Maritime and Trading S.A., που έχουν μεταφέρει εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου (LPG) και άλλα πετρελαϊκά προϊόντα στη Νότια Ασία.

Κυρώσεις επιβλήθηκαν και στην εταιρεία ναυλώσεων Luan Bird Shipping Service LLC, τη Mars Investment LLC ως εταιρεία-βιτρίνα της Sepehr Energy Jahan και την παναμαϊκή Loire Shipping Inc. Στο έγγραφο αναφέρονται επίσης η Moon Line Plastics and Raw Materials Trading LLC, με έδρα τα ΗΑΕ, η οποία μετέφερε εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου, η Alsafeenah Althahabya Ship and Boats Spare Parts, η οποία διευκόλυνε μεταγγίσεις πετρελαίου για αποστολές στην Ασία, καθώς και η ινδική RN Ship Management Pvt Ltd, η οποία διαχειρίστηκε πολλαπλά σκάφη.

Στη λίστα και η γερμανική BPT Berlin Petroleum Trading GmbH, η οποία, όπως αναφέρεται, επιδίωξε να αγοράσει εκατομμύρια βαρέλια, καθώς και η Shandong Independent Energy Trading DMCC (ΗΑΕ), η οποία πραγματοποίησε συμφωνίες άνω των 70 εκατ. δολαρίων για πάνω από 1 εκατ. βαρέλια.

«Tηρούμε απαρέγκλιτα όλους τους διεθνείς κανονισμούς»

Λίγες ώρες μετά τη γνωστοποίηση των κυρώσεων, η εταιρεία Altomare προέβη σε σχετική ανακοίνωση, τονίζοντας ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα γεγονότα που αναφέρονται στην ανακοίνωση των ΗΠΑ και τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους διεθνείς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων των ΗΠΑ, της Ε.Ε. και των διεθνών οργανισμών.

Σημειώνει, επίσης, ότι η εταιρεία, μέσω των συμβούλων της, έχει προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τη διόρθωση της καταχώρισης στη λίστα των κυρώσεων.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Η Εταιρεία μας ενημερώθηκε σήμερα το πρωί ότι συμπεριελήφθη σε κατάλογο κυρώσεων της αμερικανικής υπηρεσίας OFAC. Η Εταιρεία εκφράζει την πλήρη έκπληξη και απογοήτευσή της για τη συγκεκριμένη αναφορά, καθώς το διαχειριζόμενο πλοίο κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα με βάση την ανακοίνωση των αρχών, όντας ναυλωμένο από φερέγγυους και αξιόπιστους ναυλωτές βρισκόταν στο λιμάνι της Μπάσρα στο Ιράκ σε διαδικασία φόρτωσης με τελικό προορισμό το λιμάνι εκφόρτωσης στο Παραντίπ, στην Ινδία.

Η Εταιρεία μας δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τα γεγονότα που αναφέρονται και ουδέποτε πραγματοποίησε οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να συνδέεται με τις κατηγορίες ή να εγείρει ζητήματα συμμόρφωσης με τις αμερικανικές κυρώσεις (sanctions). Καθ’ όλο το διάστημα της λειτουργίας μας, τηρούμε απαρέγκλιτα όλους τους διεθνείς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων των ΗΠΑ, της Ε.Ε. και των διεθνών οργανισμών.

Η Εταιρεία μας μέσω των συμβούλων της έχει προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για τη διόρθωση της καταχώρησης στη λίστα των κυρώσεων, την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και την αποκατάσταση της φήμης της εταιρείας δηλώνοντας παράλληλα ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται με διαφάνεια με όλες τις αρμόδιες αρχές».