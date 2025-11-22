Πολιτική | Ελλάδα

Τσίπρας: «Μύθοι και Αλήθειες» - Η τελευταία προδημοσίευση από την «Ιθάκη»

Τσίπρας: «Μύθοι και Αλήθειες» - Η τελευταία προδημοσίευση από την «Ιθάκη»
«Το "Μύθοι και Αλήθειες" είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο με ιδιαίτερη σημασία» τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας στην τελευταία προδημοσίευση από την «Ιθάκη».

«Η ουσία όσων περιγράφω σε αυτό το κεφάλαιο, η κατάρριψη των μύθων και η αποκατάσταση της αλήθειας, ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που με παρακίνησαν να γράψω την Ιθάκη» τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Για αυτό και το επέλεξα για τελευταία προδημοσίευση. Από την Δευτέρα η Ιθάκη θα έχει μόνιμο λιμάνι τα βιβλιοπωλεία σε όλη τη χώρα. Καλή ανάγνωση!» υπογράμμισε αναφορικά με το βιβλίο του που θα κυκλοφορήσει στις 24/11 από τις εκδόσεις Gutenberg.

Αλέξης Τσίπρας
Βιβλίο
