Πολιτική | Ελλάδα

Ανδρουλάκης στο TikTok: «Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ανδρουλάκης στο TikTok: «Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει»
«Στήριξη στον παραγωγό, σχέδιο για την ύπαιθρο».

Για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και την αποδυνάμωση των δομών του κοινωνικού κράτους στην περιφέρεια, μιλά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης με ένα βίντεο στο TikTok, με τίτλο: «Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει. Στήριξη στον παραγωγό, σχέδιο για την ύπαιθρο».

«Ακριβή η ζωή, ακριβή και η παραγωγή. Δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν βλέπουμε την αγωνία των κατοίκων στην ελληνική ύπαιθρο», σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την αναζωογόνηση της περιφέρειας.

@nikos.androulakis

Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει. Στήριξη στον παραγωγό, σχέδιο για την ύπαιθρο, δικαιοσύνη για όλους. Για μια Ελλάδα για όλους

♬ πρωτότυπος ήχος - Nikos Androulakis

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πριν από την Black Friday η πληρωμή μισθών, επιδομάτων και συντάξεων Δεκεμβρίου - Οι ημερομηνίες

Φοροαπαλλαγές: Φόρους 22,9 δισ. ευρώ γλίτωσαν νοικοκυριά και επιχειρήσεις το 2025

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ανησυχία για τις τιμές - Ποιοι νομοί πληρώνουν πιο ακριβά

tags:
Νίκος Ανδρουλάκης
ΠΑΣΟΚ
ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ
Αγρότες
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider