Μετρά τις πληγές της η Δυτική Ελλάδα από τη σφοδρή κακοκαιρία

Δήμοι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τεράστιες ζημιές στη βόρεια Κέρκυρα. Χωριά στα Τζουμέρκα χωρίς ρεύμα, σοβαρά προβλήματα σε Καλαμπάκα, Κοζάνη.

Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τη Δυτική Ελλάδα άφησε πίσω της εκτεταμένες καταστροφές, με πλημμύρες, κατολισθήσεις και εγκλωβισμούς κατοίκων. Οι Δήμοι Ζαγορίου, Φιλιατών και Ζηρού έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η βόρεια Κέρκυρα μετρά τεράστιες ζημιές. Χωριά στα βόρεια Τζουμέρκα παραμένουν χωρίς ρεύμα, την ώρα που σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και σε ορεινές περιοχές της Καλαμπάκας, της Κοζάνης και του Ασπροποτάμου.

Στη Φιλιππιάδα η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα, με πλημμυρισμένους δρόμους, πτώση κολόνας και καταπτώσεις. Αντίστοιχα προβλήματα υπάρχουν και στους άλλους νομούς της Ηπείρου, όπως στον Δήμο Αρταίων με κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος, καθώς και στα Κεντρικά Τζουμέρκα με ζημιές στο οδικό δίκτυο. Ακόμη και στα Ιωάννινα σημειώθηκαν πλημμύρες, όπως στην περιοχή της Πεδινής κοντά στην Εγνατία. Συνολικά, η Ήπειρος αντιμετωπίζει σημαντικές καταστροφές από την κακοκαιρία.

Στην Κόνιτσα η κακοκαιρία άφησε πίσω της σοβαρές ζημιές σε υποδομές της περιοχής, με κατολισθήσεις και βλάβες στο δίκτυο της ΔΕΗ, αφήνοντας για ώρες χωρίς ρεύμα μεγάλο τμήμα της δημοτικής ενότητας Μαστοροχωρίων. Προβλήματα υπήρξαν και στα δίκτυα ύδρευσης. «Έχουμε κάνει ένα έγγραφο και ζητήσαμε να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου και να ζητήσουμε κάποια βοήθεια, αλλά και κυρίως με πιο σύντομες διαδικασίες να αντιμετωπίσουμε οριστικά, γιατί τώρα κοιτάζουμε να δώσουμε προσωρινές λύσεις, τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί», τόνισε στο ΕΡΤNews o δήμαρχος Κόνιτσας, Α. Παπασπύρου.

Το «112» ήχησε μάλιστα χτες στα Ιωάννινα, την Άρτα, την Πρέβεζα και την Θεσπρωτία για έντονα φαινόμενα και αυξημένο κίνδυνο κατολισθήσεων. Παράλληλα, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά από απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Ζαγορίου, ο Δήμος Φιλιατών και ο Δήμος Ζηρού, δήμοι που έχουν πληγεί από τα τελευταία έντονα καιρικά φαινόμενα.

Το Πυροσβεστικό Σώμα βρίσκεται σε γενική επιφυλακή καθ’ όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών σε αυτές τις Περιφέρειες και με μεταφορά δυνάμεων ΕΜΑΚ, ΕΜΟΔΕ, με διασωστικά μέσα και εργαλεία. «Να μπορέσουμε να είμαστε κοντά στους συνανθρώπους μας, οι οποίοι δοκιμάζονται από τα φυσικά φαινόμενα», τόνισε στο ΕΡΤnews ο Κ.Τσίγκας, πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος.