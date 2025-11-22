«Η αύξηση του αριθμού των ενεργών μελών μας αποδεικνύει για μια ακόμη φορά πόσο ισχυρές είναι οι ρίζες της Παράταξης στην κοινωνία», επισημαίνουν με ικανοποίηση στην Πειραιώς

Με τον αριθμό των 122.546 πολιτών ενεργών μελών, διεξάγονται αύριο οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας για την ανάδειξη Προέδρων και Συμβουλίων στις Διοικούσες Επιτροπές Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ), αλλά και των συνέδρων για το επικείμενο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος. Στον αριθμό αυτό, ο οποίος είναι μάλιστα αυξημένος σε σχέση με τις εσωκομματικές εκλογές του 2021, περιλαμβάνονται πολλά νέα μέλη, γεγονός που πιστοποιεί ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα με την ισχυρότερη βάση ενεργών μελών όχι μόνο μεταξύ των ελληνικών κομμάτων, αλλά -αναλογικά- και όλων των ευρωπαϊκών κεντροδεξιών κομμάτων.

«Η αύξηση του αριθμού των ενεργών μελών μας αποδεικνύει για μια ακόμη φορά πόσο ισχυρές είναι οι ρίζες της Παράταξης στην κοινωνία», επισημαίνουν με ικανοποίηση στην Πειραιώς και συμπληρώνουν ότι «η ΝΔ είναι κόμμα με πλατιά λαϊκή βάση που συμμετέχει ενεργά στις διεργασίες μας. Οι άνθρωποι που συμμετέχουν στις εκλογές είναι αυτοί που όχι μόνο μεταδίδουν το μήνυμα του κόμματος, αλλά το συνδιαμορφώνουν ενεργά. Αυτή είναι και η καλύτερη απόδειξη για τη δυναμική της ΝΔ».

Είναι γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία διαθέτει τον εμπειρότερο μηχανισμό μεταξύ των ελληνικών κομμάτων και οι εσωκομματικές εκλογές που θα οδηγήσουν στο Συνέδριο της προσεχούς άνοιξης έρχονται την κατάλληλη στιγμή: λίγο πριν μπούμε στον τελευταίο χρόνο πριν τις εκλογές του 2027. Κι αυτό γιατί ουσιαστικά τα στελέχη που θα εκλεγούν στις αυριανές κάλπες θα είναι και εκείνα που θα σηκώσουν το βάρος των εθνικών εκλογών σε επίπεδο τοπικών κοινωνιών, συνεχίζουν

Είναι δε αξιοσημείωτο ότι υποψηφιότητα για μία από τις 3.500 κομματικές θέσεις -Πρόεδροι ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, μέλη Συμβουλίων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ, Σύνεδροι- κατέθεσαν 7.200 μέλη, καθώς και το γεγονός ότι ήδη εκτιμάται πως το ποσοστό ανανέωσης των μελών των προεδρείων των οργανώσεων του κόμματος θα ξεπεράσει το 60%, όπως προσθέτουν οι ίδιοι κύκλοι.

Αξιοσημείωτα είναι και τα επιμέρους δεδομένα των ενεργών μελών που μπορούν να ψηφίσουν είτε στις 1.200 κάλπες που θα στηθούν σε 233 σημεία της επικράτειας, είτε ηλεκτρονικά. Περισσότερα από τα μισά μέλη ανήκουν στην πλέον δυναμική ηλικιακή ομάδα των 25-54 ετών, ενώ το 42% των μελών είναι γυναίκες. Το 48% εργάζονται ως μισθωτοί στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, το 27% είναι έμποροι και ελεύθεροι επαγγελματίες ή εργαζόμενοι στον πρωτογενή τομέα και το 25% είναι συνταξιούχοι.

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Κυριακή εκτός από κάποιες, λίγες, οργανώσεις όπου υπάρχουν περισσότερες των δύο υποψηφιοτήτων και ενδεχομένως θα χρειαστεί δεύτερος γύρος την Κυριακή 30 Νοεμβρίου.

Σε κάθε περίπτωση, οι εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας με τους νέους Προέδρους και τα Συμβούλια των κομματικών οργανώσεων, καθώς και τους 1.000 συνέδρους που θα εκλεγούν είναι το σημείο αφετηρίας για το Τακτικό Συνέδριο του κόμματος που θα διεξαχθεί την άνοιξη, ενώ μέχρι τότε θα έχουν πραγματοποιηθεί και Προσυνέδρια σε όλη τη χώρα. Στην Πειραιώς και στο Μαξίμου έχουν ήδη αρχίσει οι συσκέψεις για την άρτια οργάνωση Προσυνεδρίων και Συνεδρίου, καθώς είναι μια πρώτης τάξης ευκαιρία τόσο για αύξηση της συσπείρωσης, όσο και για έναν ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία έναν χρόνο πριν τη μάχη του 2027.

Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης γνωρίζει από πρώτο χέρι τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν οι κομματικές οργανώσεις, ιδίως στην περιφέρεια. Όπως είχε πει και στην ομιλία του στην τελευταία συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ:

«Στις μάχες που έρχονται δεν περισσεύει κανείς. Αναμετρήσεις όπου, όπως πάντα, θα πρωταγωνιστείτε εσείς, τα στελέχη μας και τα μέλη μας, παλιοί συναγωνιστές δίπλα σε νέους φίλους.

Θα έλεγα, μάλιστα, ότι από μια άποψη η εκστρατεία για την επόμενη εκλογική νίκη ξεκινά τώρα. Για μια νίκη καθαρή, η οποία θα δώσει στον τόπο ασφάλεια και σιγουριά και στον πολίτη ελπίδα και προοπτική.

Μία νίκη που θα τη φέρετε και πάλι εσείς, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες, που κρατάτε πάντοτε και παντού ζωντανή τη φλόγα του πυρσού. Θα είμαι μαζί σας στην πρώτη γραμμή».