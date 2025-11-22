Ειδήσεις | Διεθνή

Ολλανδία: Ο στρατός άνοιξε πυρ σε drones πάνω από βάση της Πολεμικής Αεροπορίας

Το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας σημειώνει πως δεν είναι σαφές γιατί τα ντρόουν πετάνε σε περιοχές που δεν επιτρέπεται.

Ο ολλανδικός στρατός έκανε χρήση όπλων εναντίον μη επανδρωμένων αεροσκαφών που έγιναν αντιληπτά πάνω από μια βάση της πολεμικής αεροπορίας, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ολλανδίας χθες το βράδυ, έγινε σήμερα γνωστό από το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Το προσωπικό ασφαλείας στην αεροπορική βάση του Φόλκελ, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία, παρατήρησε τα drones μεταξύ 7 το απόγευμα και 9 το βράδυ τοπική ώρα, είπε το υπουργείο.

«Το προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας έκανε χρήση όπλων από το έδαφος για να καταρρίψει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη», προστίθεται στην ανακοίνωση. «Τα drones αποχώρησαν και δεν ανακτήθηκαν».

Το ολλανδικό υπουργείο Άμυνας σημειώνει πως δεν είναι σαφές γιατί τα drones πετάνε σε περιοχές που δεν επιτρέπεται.

Η στρατονομία έκανε γνωστό πως ξεκίνησε μια έρευνα σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ

