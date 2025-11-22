Επενδύσεις 1 δισ. δολαρίων για ΑΙ σε όλη την Αφρική από ΗΑΕ

Επενδύσεις 1 δισ. δολαρίων δολάρια για την επέκταση των υποδομών και των υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης σε όλη την Αφρική, σχεδιάζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ενισχύοντας την επιρροή τους.

Η επένδυση θα βοηθήσει στην ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών, στη βελτίωση των κυβερνητικών υπηρεσιών και στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, τόνισε ο Σααέντ μπιν Μουμπαράκ αλ Χατζερί, υπουργός Εξωτερικών των ΗΑΕ, στη σύνοδο κορυφής της G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ το Σάββατο σύμφωνα με το Bloomberg.

«Θα παρέχουμε πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ τεχνητής νοημοσύνης, τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και παγκόσμιες συνεργασίες. Στόχος είναι να υποστηρίξουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να ξεπεράσουν βασικές αναπτυξιακές προκλήσεις ενσωματώνοντας τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης σε αυτούς τους τομείς» πρόσθεσε.

Τα ΗΑΕ, τα οποία δαπανούν πολλά δισ. δολάρια για ΑΙ στο εσωτερικό και στις ΗΠΑ, είναι πλέον ο τέταρτος μεγαλύτερος επενδυτής στην Αφρική, με πόρους από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εφοδιαστική αλυσίδα έως τα κρίσιμα ορυκτά καύσιμα.

Το σχέδιο θα υποστηρίξει τα αφρικανικά κράτη που υστερούν σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο στην υιοθέτηση της τεχνολογίας. στην υλοποίηση έργων στην εκπαίδευση, τη γεωργία, την υγειονομική περίθαλψη, την ψηφιακή μετάβαση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγ.

«Στόχος μας τώρα είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι δυνατότητες θα ωφελήσουν τους εταίρους σε ολόκληρο τον παγκόσμιο Νότο και ότι καμία χώρα δεν θα μείνει πίσω στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης», κατέληξε ο ΥΠΕΞ των ΗΑΕ.