Στα χέρια της Daily Mail περνά η Telegraph με deal 655 εκατ. δολαρίων

Συμφωνία για την εξαγορά του Telegraph Media Group έναντι 500 εκατ. στερλινών (655 εκατ. δολάρια), υπέγραψε η Daily Mail & General Trust λίγες ημέρες αφότου η αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων RedBird Capital Partners απέσυρε την προσφορά της.

Οι 2 πλευρές βρίσκονται κοντά στην οριστικοποίηση των όρων και την προετοιμασία των κανονιστικών υποβολών, ενώ η συμφωνία, με την RedBird IMI, θα υποβληθεί σύντομα στον Υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας κατά τo Bloomberg.

Η Daily Telegraph «θα παραμείνει συντακτικά ανεξάρτητη από άλλα ΜΜΕ του ομίλου», τονίζεται, ενώ ένα deal θα δημιουργούσε έναν ισχυρό μιντιακό κολοσσό με δεξιό προσανατολισμό σε μια εποχή που το το Reform UK προηγείται του Εργατικού Κόμματος του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ στις δημοσκοπήσεις.

Η RedBird, που ιδρύθηκε από τον πρώην τραπεζίτη της Goldman Sachs, Τζέρι Καρντινάλε, είχε συμφωνήσει τον Μάιο να αγοράσει Daily και Sunday Telegraph όμως απέσυρε την προσφορά της εν μέσω αντιδράσεων από τους εργαζόμενους και εν αναμονή της απόφασης της κυβέρνησης σχετικά με το εάν θα παραπέμψει την προσφορά στις ρυθμιστικές αρχές για έλεγχο.