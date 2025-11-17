Η Αυστραλία αρνείται να συνδιοργανώσει την επόμενη COP με την Τουρκία

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι απέρριψε σήμερα την προσφορά της Τουρκίας οι δύο χώρες να συνδιοργανώσουν τη σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα την επόμενη χρονιά, επιμένοντας να φιλοξενηθεί στην Αδελαΐδα, στο νότιο τμήμα της χώρας της Ωκεανίας.

«Όχι, δεν θα είμαστε οικοδεσπότες από κοινού», τόνισε ο Άντονι Αλμπανέζι, θυμίζοντας πως «δεν προβλέπεται» συνδιοργάνωση τέτοιων συνόδων από τους κανόνες της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών κατά της κλιματικής αλλαγής.

«Αυτό δεν αποτελεί επιλογή και οι άνθρωποι γνωρίζουν πως δεν αποτελεί επιλογή, γι' αυτό μπήκε στην άκρη», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Η Αυστραλία και η Τουρκία, οι οποίες έχουν δηλώσει αμφότερες υποψήφιες, βρίσκονται σε αδιέξοδο όσον αφορά τη διοργάνωση αυτής της 31ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί το 2026. Και αυτό τη στιγμή που διεξάγεται η COP30 στη Μπελέμ της Βραζιλίας.

Καθώς η χώρα που φιλοξενεί τη διάσκεψη πρέπει να επιλέγεται με συναίνεση, καμιά από τις δύο χώρες δεν θα την αναλάβει, αν η άλλη δεν αποσύρει την υποψηφιότητά της ή αν δεν καταλήξουν σε μια συμφωνία για να μοιραστούν την ευθύνη αυτή.

Πρόκειται για μια πρωτοφανή κατάσταση, που θα έχει ως αποτέλεσμα η διοργάνωση της επόμενης διάσκεψης να ανατεθεί εξ ορισμού στη Βόννη, πόλη της δυτικής Γερμανίας που φιλοξενεί τη γραμματεία του ΟΗΕ για το κλίμα.

Τουρκική διπλωματική πηγή δήλωσε χθες, Κυριακή, στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η χώρα του «συνεχίζει να τάσσεται υπέρ ενός μοντέλου συμπροεδρίας» για την επόμενη COP.

Η Αυστραλία, διοργανώνοντας την επόμενη σύνοδο κορυφής στην Αδελαΐδα δίπλα στους νησιωτικούς γείτονές της του Ειρηνικού, επιθυμεί να τραβήξει την προσοχή σε μια περιοχή του κόσμου που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Η χώρα, η οποία παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγούς άνθρακα στον κόσμο και συνεχίζει να επιδοτεί σημαντικά τα ορυκτά καύσιμά της, θα ήταν η πρώτη στην ιστορία της περιφέρειας του Ειρηνικού που θα υποδεχθεί στο έδαφός της μία COP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ