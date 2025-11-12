Νέα παγκόσμια έρευνα της PwC για το εργατικό δυναμικό

2025 Global Workforce Hopes & Fears Survey.



· Αυξημένη παραγωγικότητα, μεγαλύτερη εργασιακή ασφάλεια και καλύτερες αποδοχές για τους εργαζομένους που χρησιμοποιούν καθημερινά εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI)

· Το 1/3 του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού αισθάνεται συχνά ψυχικά καταβεβλημένο

Η νέα παγκόσμια έρευνα της PwC «2025 Global Workforce Hopes & Fears Survey», που δημοσιεύεται σήμερα, αποτυπώνει τις τάσεις και τις συμπεριφορές το 2025 σχεδόν 50.000 εργαζομένων από 48 χώρες και γεωγραφικές περιοχές (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας) και 28 κλάδους της οικονομίας.

Η έρευνα διαπιστώνει ότι οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούν καθημερινά τεχνητή νοημοσύνη αποκομίζουν σαφή οφέλη σε παραγωγικότητα (92% έναντι 58%), εργασιακή ασφάλεια (58% έναντι 36%) και υψηλότερες αποδοχές (52% έναντι 32%). Παράλληλα, οι καθημερινοί χρήστες είναι πιο αισιόδοξοι για την εξέλιξη του ρόλου τους μέσα στους επόμενους 12 μήνες (69%), σε σύγκριση με όσους τη χρησιμοποιούν περιστασιακά (51%) ή καθόλου (44%).

Ωστόσο, ενώ το 54% των εργαζομένων δηλώνει ότι έχει χρησιμοποιήσει AI για την εργασία του τον τελευταίο χρόνο, μόλις το 14% των ερωτηθέντων τη χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση, ποσοστό ελαφρώς αυξημένο από το 12% του 2024, ενώ μόλις το 6% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί καθημερινά AI agents.

Το χάσμα στην επιμόρφωση και τις προοπτικές ανάπτυξης

Αν και η έρευνα αναδεικνύει τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης, διαπιστώνει παράλληλα ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν περισσότερα για να στηρίξουν την ανάπτυξη των εργαζομένων τους σε ένα απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τα ευρήματα, μόνο το 51% των εργαζομένων χωρίς διευθυντικό ρόλο θεωρεί ότι διαθέτει τους απαραίτητους πόρους για μάθηση και εξέλιξη, σε σύγκριση με το 66% των διευθυντών και το 72% των ανώτερων στελεχών.

Την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενοι που ήδη χρησιμοποιούν AI φαίνεται να διευρύνουν το προβάδισμά τους: το 75% των καθημερινών χρηστών δηλώνει ότι έχει πρόσβαση στους πόρους που χρειάζεται για εξέλιξη, έναντι μόλις 59% των περιστασιακών χρηστών.

Σημαντικές διαφορές παρατηρούνται επίσης στον βαθμό που οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι αποτελούν μέρος μιας εργασιακής κουλτούρας που ενθαρρύνει τη μάθηση. Το 54% δηλώνει ότι η ομάδα του αντιμετωπίζει την αποτυχία ως ευκαιρία για μάθηση, ποσοστό που ανεβαίνει στο 65% στον κλάδο της τεχνολογίας και μειώνεται στο 47% στον κλάδο των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ο Κωνσταντίνος Τάκος, Partner, Workforce Transformation της PwC Ελλάδας, δήλωσε:

«Η καθημερινή χρήση εφαρμογών GenAI ενισχύει την παραγωγικότητα, την εργασιακή ασφάλεια και τις αποδοχές. Για να αξιοποιηθεί όμως πλήρως το δυναμικό της, οι επιχειρήσεις χρειάζεται να προχωρήσουν πέρα από την εκπαίδευση και να επανασχεδιάσουν την ίδια τη φύση της εργασίας και της συνεργασίας ανθρώπου-μηχανής. Ο τρόπος που θα γίνει αυτή η μετάβαση θα καθορίσει το αν η GenAI θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης και συμπερίληψης ή μια χαμένη ευκαιρία.»

Αυξημένη οικονομική πίεση και εντεινόμενη ανάγκη για εργασιακή κινητοποίηση

Παρόλο που το 70% των ερωτηθέντων αισθάνεται ικανοποίηση από την εργασία του τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, μόνο το 53% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού αισθάνεται έντονη αισιοδοξία για το μέλλον του ρόλου του, με τη διαφορά να είναι εμφανής ανάμεσα στα διαφορετικά επίπεδα της ιεραρχίας: μόλις το 43% των μη διευθυντικών στελεχών δηλώνει αισιόδοξο, έναντι 72% των ανώτερων στελεχών.

Παράλληλα, το 55% του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού βιώνει οικονομική πίεση, ποσοστό ελαφρώς αυξημένο από 52% το 2024. Πάνω από το ένα τρίτο (35%) των εργαζομένων δηλώνει ότι αισθάνεται καταβεβλημένο τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ποσοστό που αυξάνεται στο 42% μεταξύ των εργαζομένων της GenZ.

Λιγότεροι από τους μισούς (43%) έλαβαν αύξηση μισθού τον τελευταίο χρόνο και μόλις το 17% προαγωγή. Η πρόθεση δε των εργαζομένων να διεκδικήσουν αύξηση ή προαγωγή έχει μειωθεί, από 43% σε 37% και από 35% σε 32% αντίστοιχα, γεγονός που πιθανόν αντανακλά την αυξανόμενη οικονομική αβεβαιότητα.

Την ίδια στιγμή, μόνο το 64% δηλώνει ότι κατανοεί τους στόχους του οργανισμού στον οποίο εργάζεται, με τη διαφορά να είναι ιδιαίτερα αισθητή στα μη διευθυντικά στελέχη και τη GenZ. Ωστόσο, οι οργανισμοί που καταφέρνουν να κάνουν τις ομάδες τους να νιώθουν ευθυγραμμισμένες με τους στόχους της ηγεσίας αποκομίζουν σημαντικά οφέλη, καθώς οι εργαζόμενοι αυτοί είναι κατά 78% πιο κινητοποιημένοι σε σχέση με όσους δεν αισθάνονται την ίδια ταύτιση.

Ο Κυριάκος Ανδρέου, Partner, Strategy & Markets της PwC Ελλάδας, δήλωσε:

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν είναι απλώς μια τεχνολογική εξέλιξη· είναι μια εξέλιξη που αφορά τους ανθρώπους. Σε μια περίοδο πίεσης και αλλαγών, οι ηγέτες καλούνται να επανασχεδιάσουν τον τρόπο που εργαζόμαστε -με σαφήνεια, εμπιστοσύνη και έμφαση στις δεξιότητες- ώστε η AI να μετατραπεί από υπόσχεση σε πραγματικό εργαλείο στήριξης και προόδου.»