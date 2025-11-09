Ειδήσεις | Ελλάδα

Δένδιας: Εικόνες από το μέλλον, το παρόν και την ιστορία της Πολεμικής μας Αεροπορίας στον Φλοίσβο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Δένδιας: Εικόνες από το μέλλον, το παρόν και την ιστορία της Πολεμικής μας Αεροπορίας στον Φλοίσβο
Στην αεροπορική επίδειξη, στο πλαίσιο του εορτασμού του προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στον Φλοίσβο του Παλαιού Φαλήρου, παραβρέθηκε ο υπ. Άμυνας.

Εικόνες από το μέλλον, το παρόν και την ιστορία της Πολεμικής μας Αεροπορίας, στην αεροπορική επίδειξη, στο πλαίσιο του εορτασμού του προστάτη της Αρχαγγέλου Μιχαήλ, στον Φλοίσβο του Παλαιού Φαλήρου.

Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

«Είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε τις εξαιρετικές ικανότητες των πιλότων μας, αλλά και να δούμε την πτήση F35 στον ουρανό του Σαρωνικού, το οποίο τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει πολλαπλασιαστή ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων, ως δικτυοκεντρική πλατφόρμα» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έξυπνοι τρόποι επαγγελματικής δικτύωσης σε ψηφιακές πλατφόρμες - Οι «χρυσοί» κανόνες του Linkedin

Τουρισμός: Συγκρατημένα αισιόδοξα τα πρώτα μηνύματα για το 2026

ΕΣΠΑ: Στην τελική ευθεία η επιδότηση για την εξωστρέφεια των μικρομεσαίων

tags:
Νίκος Δένδιας
Υπουργείο Άμυνας
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider