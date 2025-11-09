Κεφαλογιάννη: Ο οινοτουρισμός στρατηγική προτεραιότητα για τη βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού

Ο οινοτουρισμός συνδέει μοναδικά την οινική παραγωγή με την περιήγηση, με την παράδοση, με την αγροτική ζωή, εμπλουτίζοντας ουσιαστικά την ταξιδιωτική εμπειρία, τονίζει η υπ. Τουρισμού.

Η Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού «είναι μία αφορμή να γνωρίσουμε από κοντά τα ελληνικά οινοποιεία, τους οινοπαραγωγούς και το ελληνικό κρασί που διακρίνεται πλέον διεθνώς» αναφέρει η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σημειώνεται ότι η Παγκόσμια Ημέρα Οινοτουρισμού εορτάζεται σήμερα Κυριακή 9 Νοεμβρίου (όπως κάθε χρόνο, τη δεύτερη Κυριακή του Νοεμβρίου).

Σύμφωνα με την κυρία Κεφαλογιάννη, ο οινοτουρισμός συνδέει μοναδικά την οινική παραγωγή με την περιήγηση, με την παράδοση, με την αγροτική ζωή, εμπλουτίζοντας ουσιαστικά την ταξιδιωτική εμπειρία.

«Είναι μία ειδική μορφή τουρισμού, η οποία μπορεί να προσελκύσει επισκέπτες καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου και να αναπτυχθεί σε όλες τις ελληνικές Περιφέρειες. Γι' αυτό και στην προηγούμενη θητεία μου στο υπουργείο Τουρισμού αναγνωρίσαμε τη σημασία και τις προοπτικές ανάπτυξης του οινοτουρισμού στην χώρα μας» υπογραμμίζει η υπουργός και συμπληρώνει: «Για πρώτη φορά, το 2014, θεσμοθετήσαμε με νόμο τον "Οινοτουρισμό" και θεσμοθετήσαμε το Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου. Σήμερα, έχουμε θέσει την προώθηση του οινοτουρισμού ως στρατηγική προτεραιότητα για τη βιώσιμη και ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. Συστήσαμε το Εθνικό Συμβούλιο Οινοτουρισμού, προωθούμε πιστοποιήσεις για οινοτουριστικές επιχειρήσεις, ενώ υλοποιούμε και ένα σημαντικό έργο που αφορά στην σύνδεση της οινoπαραγωγής και της γαστρονομίας με τον τουρισμό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ