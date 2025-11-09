ΕΣΠΑ: Στην τελική ευθεία η επιδότηση για την εξωστρέφεια των μικρομεσαίων

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ για την στήριξη επενδυτικών σχεδίων εξαγωγικών επιχειρήσεων. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει την ερχόμενη Τρίτη, χωρίς όμως να αποκλείεται ότι θα δοθεί μια ακόμη παράταση.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση και υποστήριξη του εξαγωγικού προσανατολισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας με τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων για την αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών και στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους.

Η δράση έχει προϋπολογισμό 44 εκατ. ευρώ για τις περιφέρειες Αττικής και Νοτίου Αιγαίου και 156 εκατ. ευρώ για όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας.

Η επιχορήγηση ξεκινά από τις 40.000 ευρώ και φτάνει τις 200.000 ευρώ με την προϋπόθεση ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός είναι τουλάχιστον 80.000 ευρώ και δεν μπορεί να είναι πάνω από το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μια από τις τρεις προηγούμενες χρήσης της επιχείρησης.

Η δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ έρχεται με δεσμεύσεις για την αύξηση εξαγωγών. Δηλαδή, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να αυξήσουν μέσα σε μια τριετία τις εξαγωγές τους κατά ποσό ίσο με το 70% της επιδότησης που θα λάβουν. Σε αντίθετη περίπτωση θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα.

Ποιες δαπάνες επιδοτούνται

Για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στη Δράση, επιλέξιμες βασικές κατηγορίες δαπανών είναι οι ακόλουθες:

Προμήθεια εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της καθώς και εξοπλισμού για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας

Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών όπως πιστοποιήσεις, απόκτηση τεχνογνωσίας, σχεδιασμού συσκευασίας κλπ

Δαπάνες Λογισμικού

Δαπάνες προβολής, προώθησης & δικτύωσης μέσω συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις

Συμπληρωματικά, ενισχύονται δαπάνες για: α) μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού (1 θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης), β) έμμεσες δαπάνες.

Υποχρεωτική η αύξηση εξαγωγών

Σε αυτό το πρόγραμμα επιδότησης είναι υποχρεωτική η αύξηση των εξαγωγών της ενισχυόμενης επιχείρησης σε ύψος τουλάχιστον ίσο με το 70% της επιχορήγησης σε διάστημα τουλάχιστον τριετίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Για παράδειγμα, αν το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης είναι ίσο με 200.000 ευρώ, το 70% αυτής (πρόσθετο ποσό εξαγωγών) ισούται με 140.000 ευρώ. Διαφορετικά δηλαδή σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου των πρόσθετων εξαγωγών, θα επιβάλλεται στη δικαιούχο επιχείρηση ποινή.

Η αύξηση των εξαγωγών υπολογίζεται ως εξής: Συγκρίνονται τα τρία φορολογικά έτη, διακριτά με το έτος βάσης και υπολογίζεται κάθε φορά, τυχόν θετική διαφορά που επιτυγχάνεται. Αρνητική ή μηδενική διαφορά δε λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του πρόσθετου ποσού εξαγωγών. Για παράδειγμα, έστω ότι οι εξαγωγές του έτους βάσης (2024) ισούνται με 30.000 ευρώ και οι εξαγωγές του 2026 ισούνται με 45.000 ευρώ. Τότε το πρόσθετο ποσό των 15.000,00 € λαμβάνεται υπόψη για την επίτευξη του σχετικού στόχου.

Σε περίπτωση μη επίτευξης του στόχου πρόσθετων εξαγωγών, θα επιβάλλεται ποινή η οποία ισούται με τη διαφορά του στόχου από το συνολικό ποσό αύξησης εξαγωγών.