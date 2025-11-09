ΕΜΥ: Ξεκινά το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας - Θα διαρκέσει ως την Τρίτη

Προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού (ΕΔΕΚ) που εκδόθηκε σήμερα Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025 από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Κυριακή 09-11-2025 ως και την Τρίτη 11-11-2025.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Κυριακή (09-11-2025) στο Ιόνιο και από αργά το απόγευμα στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Αύριο Δευτέρα (10-11-2025)

α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από το απόγευμα στη Θράκη.

Την Τρίτη (11-11-2025) μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων στα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr, (www.oldportal.emy.gr)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.