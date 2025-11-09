Τουρισμός: Συγκρατημένα αισιόδοξα τα πρώτα μηνύματα για το 2026

Μικρή συγκράτηση, λογική για την εποχή, έδειξαν τα μηνύματα από την βρετανική αγορά κατά την διεθνή έκθεση World Travel Market που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο. Τι αναφέρει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων, Γιάννης Χατζής. Οι αερομεταφορείς και οι tour operators που ενισχύουν το αποτύπωμά τους στη χώρα μας.

Με παρακαταθήκη τις καλές επιδόσεις του 2025 και ώθηση από την δημοφιλία του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μπαίνει η επόμενη χρονιά για τον τουρισμό. Οι πρώτες ενδείξεις δε, που προκύπτουν από την World Travel Market, την διεθνή τουριστική έκθεση που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα στο Λονδίνο, είναι συγκρατημένα αισιόδοξες, καθώς διεθνή γεγονότα θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις εισερχόμενες ροές. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, η αύξηση των προγραμματισμένων πτήσεων από την Βρετανική αγορά, που αποτελεί σταθερά τροφοδότη του ελληνικού τουρισμού, ενισχύει τις όποιες προσδοκίες για το επόμενο έτος.

Δυναμική παρουσία στην WTM

«Η παρουσία της ελληνικής ξενοδοχίας στην WTM Λονδίνου ήταν για ακόμη μία χρονιά ουσιαστική και δυναμική. Η Ελλάδα απέδειξε ότι διατηρεί σταθερή σχέση εμπιστοσύνης με τη βρετανική αγορά, η οποία παραμένει μία από τις πιο σημαντικές για τη χώρα μας» αναφέρει στο insider.gr ο Γιάννης Χατζής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ξενοδόχων. Ο ίδιος σημειώνει ότι οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν συγκρατημένη διάθεση, γεγονός που χαρακτηρίζει όμως αναμενόμενο, «καθώς βρισκόμαστε νωρίς στον κύκλο των κρατήσεων και πριν από τις κρίσιμες περιόδους της Black Friday και των Χριστουγέννων».

Σίγουρα άλλωστε η πρόθεση των Βρετανών για ταξίδια θα μπορούσε να συγκρατείται προς ώρας και δεδομένων των επικείμενων ανακοινώσεων για τον προϋπολογισμό, καθώς η Βρετανίδα υπουργός Οικονομικών έκανε πρόσφατα λόγο για προϋπολογισμό «αναγκαίων επιλογών», αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο αυξήσεων φόρων προς όφελος της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Σε κάθε περίπτωση η βρετανική αγορά αποτελεί μόνο ένα κομμάτι του εισερχόμενου τουριστικού μείγματος και η ελληνική ξενοδοχεία έχει αποδείξει ότι μπορεί να ανταπεξέρχεται ακόμα και σε δυσμενείς συνθήκες. «Η ΠΟΞ παρακολουθεί με ρεαλισμό τις εξελίξεις, επιμένοντας στο διαχρονικό ζητούμενο: τη διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού. Η ελληνική φιλοξενία έχει αποδείξει ότι μπορεί να αντεπεξέλθει ακόμη και στις πιο απαιτητικές συγκυρίες προσφέροντας ποιότητα, αυθεντικότητα και σταθερά επενδύοντας στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού» επισημαίνει ο κ. Χατζής. Τονίζει ωστόσο ότι η συνταγή της συνέχισης της επιτυχίας «απαιτεί σταθερότητα, προβλεψιμότητα αλλά και στήριξη από την Πολιτεία, ώστε οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν να επενδύουν με αυτοπεποίθηση και να παραμένουν ανταγωνιστικές.

Ενίσχυση της συνδεσιμότητας

Την πρόσκαιρη συγκράτηση συμπληρώνουν ενθαρρυντικά σημάδια, που αφορούν κυρίως στον προγραμματισμό των βρετανικών αεροπορικών και tour operators για το επόμενο έτος. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι Jet2, British Airways και easyJet παίρνουν θέσεις για την επόμενη σεζόν προχωρώντας σε κινήσεις επέκτασης, όπως προέκυψε κι από τις σχετικές επαφές που είχε η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη στο πλαίσιο της έκθεσης.

Συγκεριμένα o ταξιδιωτικός οργανισμός των Jet2.com και Jet2holidays, με μεγάλο μερίδιο όσον αφορά τη βρετανική αγορά στη χώρα μας ανακοίνωσε το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει ποτέ για τη χώρα μας εν όψει της θερινής σεζόν του 2026, προσθέτοντας 100.000 επιπλέον θέσεις σε σχέση με φέτος και φτάνοντας τελικά τα 3 εκατομμύρια διαθέσιμες θέσεις συνολικά σε 110 αεροπορικές συνδέσεις ανά την Ελλάδα.

Στις νέες πτήσεις που προστίθενται από περιφερειακά βρετανικά αεροδρόμια περιλαμβάνεται η Χαλκιδική, η Πρέβεζα, η Κως αλλά και η απευθείας συνδέσεις από Εδιμβούργο προς Κεφαλονιά και Καλαμάτα. Παράλληλα στο πρόγραμμα του ομίλου εντάσσονται και νέοι προορισμοί όπως η Σάμος, το Μεγανήσι και η παράκτια ζώνη της Πιερίας.

Περαιτέρω ενίσχυση των αεροπορικών συνδέσεων για το καλοκαίρι του 2026 εξετάζει και η British Airways, προς δημοφιλείς προορισμούς της χώρας όπως το Ηράκλειο, τα Χανιά, η Μύκονος και η Πρέβεζα.

Αντίστοιχα και η easyJet έχει αποφασίσει να επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της από το Λονδίνο προς τη Θεσσαλονίκη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ενώ σχεδιάζει και επτά νέα θερινά δρομολόγια, μερικά εκ των οποίων υπήρχαν και προ πανδημίας. Σύμφωνα με τα όσα συζήτησαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας με την ελληνίδα υπουργό Τουρισμού μάλιστα διερευνάται η πιθανότητα αναβάθμισης της Θεσσαλονίκης σε περιφερειακό κόμβο (hub) για το πτητικό της έργο. Στόχος της εταιρείας είναι να διαθέσει κατά την υψηλή σεζόν - μέσα Ιουνίου έως μέσα Σεπτεμβρίου 2026 - περισσότερες από 2,7 εκατομμύρια αεροπορικές θέσεις στις πτήσεις από και προς Ελλάδα, απόφαση που έρχεται σε συνέχεια της υψηλής ζήτησης της χώρας μας.

Οι θετικοί οιωνοί μάλιστα, δεν σταματούν στην θερινή σεζόν αλλά επεκτείνονται και στην χειμερινή σεζόν 2025-2026, ειδικά όσον αφορά τις προγραμματισμένες θέσεις σε διεθνείς πτήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Airdata Tracker του ΙΝΣΕΤΕ οι προγραμματισμένες θέσεις σε διεθνείς πτήσεις από τώρα μέχρι το τέλος της σεζόν καταγράφονται αυξημένες κατά 5,5%, επιβεβαιώνοντας τα μερίδια που κερδίζει η χώρα κατά τους «shoulders months». Γεγονός που επισφραγίστηκε άλλωστε και από τις επιδόσεις του 2025 στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση της επιβατικής κίνησης το πρώτο δεκάμηνο του 2025 παρατηρήθηκε τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο (14,5% και 10,8% αντίστοιχα).