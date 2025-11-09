Κίνα: Μειώθηκαν τον Οκτώβριο οι αποπληθωριστικές πιέσεις

Δεδομένα που δημοσίευσε την Κυριακή η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας έδειξαν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) για τον Οκτώβριο ανήλθε στο 0,2%.

Οι αποπληθωριστικές πιέσεις στην Κίνα μειώθηκαν τον Οκτώβριο, καθώς οι τιμές καταναλωτή επέστρεψαν σε αύξηση μετά από την παραμονή τους σε αρνητικό έδαφος για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, υποστηριζόμενες από τη ζήτηση της εορταστικής περιόδου, ενώ και οι μειώσεις στις χονδρικές τιμές επίσης υποχώρησαν.

Δεδομένα που δημοσίευσε την Κυριακή η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας έδειξαν ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) για τον Οκτώβριο ανήλθε στο 0,2%, συγκριτικά αυξημένος σε σχέση με τις προσδοκίες των αναλυτών για μηδενική ή σταθερή ετήσια αύξηση. Η μέτρηση του Οκτωβρίου ήταν η ισχυρότερη από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους και η πρώτη θετική αύξηση των τιμών καταναλωτή από τον Ιούνιο.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε επίσης κατά 0,2%, συγκριτικά με τις προσδοκίες των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters για μηδενική αύξηση.

Οι τιμές των τροφίμων, οι οποίες είχαν αποτελέσει βαρίδι για τον δείκτη CPI της χώρας, μειώθηκαν κατά 2,9% σε ετήσια βάση. Ωστόσο, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,2% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Ο αποπληθωρισμός στις τιμές παραγωγού υποχώρησε με τις τιμές να μειώνονται κατά 2,1% σε ετήσια βάση, συγκριτικά με τις εκτιμήσεις δημοσκόπησης του Reuters για μείωση 2,2%, ολοκληρώνοντας τρία χρόνια σε αρνητικό έδαφος. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές παραγωγού αυξήθηκαν κατά 0,1% τον Οκτώβριο.

«Τον Οκτώβριο, οι πολιτικές που στοχεύουν στη διεύρυνση της εγχώριας ζήτησης συνέχισαν να αποδίδουν, σε συνδυασμό με την ώθηση από τις αργίες της Εθνικής Ημέρας και του Φεστιβάλ Μεσοφθινοπώρου», δήλωσε η Dong Lijuan της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Κίνας, σε ανακοίνωσή της.

Ενώ τα βήματα της Κίνας για τον περιορισμό των «πολέμων τιμών» και την τόνωση της ζήτησης φαίνεται ότι αρχίζουν να αποδίδουν, με τα βιομηχανικά κέρδη της χώρας τον Σεπτέμβριο να αυξάνονται πάνω από 21%, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η εξάρτηση των τοπικών κυβερνήσεων από τα φορολογικά έσοδα ενθαρρύνει τη συνεχιζόμενη παραγωγή, εντείνοντας τον ανταγωνισμό και την υπερβάλλουσα παραγωγική ικανότητα, μέχρι να γίνουν ουσιαστικές φορολογικές αλλαγές.

Η δραστηριότητα της βιομηχανίας της Κίνας τον Οκτώβριο υποχώρησε περισσότερο από το αναμενόμενο, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, σύμφωνα με επίσημη έρευνα που δημοσιεύτηκε στις 30 Οκτωβρίου. Οι επιμέρους δείκτες για την παραγωγή, τις νέες παραγγελίες, τα αποθέματα πρώτων υλών και την απασχόληση συνέχισαν να συρρικνώνονται, υποδεικνύοντας μια έντονη επιβράδυνση της βιομηχανίας.

Οι Κινέζοι παραγωγοί αντιμετωπίζουν φέτος αβεβαιότητα στη ζήτηση λόγω των εμπορικών εντάσεων με τις ΗΠΑ και της χαμηλής καταναλωτικής εμπιστοσύνης στο εσωτερικό, καθώς το Πεκίνο προσπαθεί να αντιμετωπίσει την παρατεταμένη πτώση στην αγορά κατοικίας και τα εμπόδια στις εξαγωγές.

Οι εξαγωγές της χώρας τον Οκτώβριο συρρικνώθηκαν απρόσμενα, με τις αποστολές προς τις ΗΠΑ να σημειώνουν διψήφιο ποσοστό πτώσης για έβδομο συνεχόμενο μήνα, μειωμένες κατά 25%, σύμφωνα με τα στοιχεία των τελωνείων που δημοσιεύτηκαν την Πέμπτη.

Στο μέλλον, τα εμπόδια στις εξαγωγές θα μπορούσαν να μειωθούν, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Κινέζος ομόλογός του, Σι Τζινπίνγκ, συμφώνησαν σε μια εμπορική εκεχειρία κατά τη συνάντησή τους στη Νότια Κορέα στις 30 Οκτωβρίου, αποσοβώντας μια ενδεχόμενη ένταση που είχε προκαλέσει ανησυχίες για έναν πλήρη εμπορικό πόλεμο.

Τον προηγούμενο μήνα, η ηγεσία της Κίνας δεσμεύτηκε να ενισχύσει την εγχώρια κατανάλωση, παρουσιάζοντας το οικονομικό σχέδιο για τα επόμενα πέντε χρόνια. «Η Κίνα πρέπει να ενισχύσει δυναμικά την κατανάλωση», ανέφερε η ανακοίνωση της συνάντησης.

Οι ηγέτες ανέλυσαν περαιτέρω την ανάγκη αύξησης της κατανάλωσης, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη ισορροπίας με «αποτελεσματικές επενδύσεις» και την «προσκόλληση στη στρατηγική της επέκτασης της εγχώριας ζήτησης».