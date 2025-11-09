Φουντώνει ο ανταγωνισμός στις τηλεπικοινωνίες

Οι κινήσεις των Cosmote Telekom, Nova, Vodafone, ΔΕΗ, Inalan στον αγώνα αύξησης της συνδεσιμότητας της χώρας αναδιαμορφώνουν το τηλεπικοινωνιακό τοπίο της χώρας.

Η επέκταση του δικτύου οπτικών ινών, η αποχαλκοποίηση της χώρας, η συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρώπη για την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας στον κλάδο και οι νέοι παίκτες που κινούνται επιθετικά στην αγορά, είναι μόνο μερικά από τα νέα δεδομένα που συνθέτουν το εγχώριο τηλεπικοινωνιακό τοπίο τους τελευταίους μήνες. Ένα τοπίο που επεκτείνεται τα τελευταία χρόνια και πέρα από τις παραδοσιακές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και που ο έντονος ανταγωνισμός αλλάζει την στρατηγική των βασικών παικτών και αναδιαμορφώνει τα μερίδια τους.

Ο ανταγωνισμός στα δίκτυα

Η πιο εντατική μάχη τους τελευταίους μήνες δίνεται στο πεδίο των οπτικών ινών, όπου οι κρατικές επιδοτήσεις σε συνδυασμό με την είσοδο νέων παικτών, φέρνει υπηρεσίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές για τους καταναλωτές. Ο λόγος για τα δύο κουπόνια επίδοσης, Smart Readiness και Gigabit Voucher, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν προσεχώς και όπως όλα δείχνουν έχουν καταφέρει να αναβαθμίσουν την συνδεσιμότητα σε περισσότερες 350 χιλιάδες συνδρομητές. Να θυμίσουμε ότι η δράση Smart Readiness, που αφορά στην «έξυπνη» αναβάθμιση των υποδομών ενός κτιρίου, μετρά ήδη 56.546 αιτήσεις, βήμα ιδιαίτερα σημαντικό καθώς στα αρχικά στάδια, τα νούμερα ήταν εξαιρετικά χαμηλά.

Αντίστοιχα το έτερο κουπόνι, Gigabit Voucher, με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ αφορά στην αναβάθμιση των ευρυζωνικών συνδέσεων των καταναλωτών σε υπερυψηλές ταχύτητες. Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι και σήμερα οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί - περί τις 355 χιλιάδες - έχουν δεσμεύσει περί τα 71 εκατ ευρώ του συνολικού προϋπολογισμού. Δεδομένου δε ότι ο χρόνος του κουπονιού τελειώνει στο τέλος του μήνα, η προώθηση από πλευράς των παρόχων για συνδέσεις σε ανταγωνιστικές τιμές όλο και εντείνεται. Αυτό έδειξε και η πρόσφατη κίνηση της ΔΕΗ, η οποία μπήκε στη δράση Gigabit Voucher, προσφέροντας νέα, μειωμένα τιμολόγια για τους δικαιούχους σε όλα τα προγράμματα ΔΕΗ Fiber, με τιμές που ξεκινούν από €9,56 το μήνα για τα 500 Mbps και κινούνται σε εξίσου χαμηλά επίπεδα ακόμα για να συνδέσεις έως 1Gbps.

Πέρα από την ΔΕΗ βέβαια, υψηλότερες ταχύτητες στις ίδιες τιμές συμβολαίου προωθούν στους καταναλωτές και οι λοιποί πάροχοι, Cosmote Telekom, Νova και Vodafone, με κάποιους εξ αυτών μάλιστα, όπως η Cosmote Telekom, να διαφοροποιούν εν μέρει την στρατηγική τους, εγκαινιάζοντας τις συνδυαστικές προσφορές και τα προνόμοια σε ένα ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών, που εκτείνεται πέρα από το παλιό 3play (σταθερή Internet, κινητή, τηλεόραση). Με το Magenta One για παράδειγμα η Cosmote Telekom συνδέει για πρώτη φορά σταθερή, κινητή, τηλεόραση, παραγγελίες φαγητού, πληρωμές λογαριασμών, ασφάλιση και έξυπνο σπίτι ενώ έχει αναβαθμίσει και το πρόγραμμα επιβράβευσης DEALS FOR YOU σε Magenta Moments, με δώρα, διαγωνισμούς και αποκλειστικές προσφορές από ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών τόσο την Ελλάδα όσο και εξωτερικό.

Έτερη ένδειξη της μάχης για την συνδεσιμότητα αποτελούν και οι flash προσφορές που έχουν ξεκινήσει κάποιοι από τους παρόχους. Σε αυτό το πλαίσιο η Inalan για παράδειγμα έδινε για όλο τον Σεπτέμβριο σε νέους συνδρομητές συμμετρικό Internet 1Gbps, (σ.σ. με ίδιες ταχύτητες Upload & Download), μόνο με 17€ τον μήνα ενώ για τον Νοέμβριο η Vodafone προσφέρει δωροεπιταγή αξίας 100€ για αγορές προϊόντων τεχνολογίας από τα καταστήματά της, σε συνδρομητές Vodafone που αποκτούν επιπλέον γραμμή κινητής ή σταθερής.

Επενδύσεις και σε άλλους τομείς

H διαφοροποίηση της στρατηγικής βέβαια δεν περιορίζεται στις προσφορές για τις τηλεπικοινωνίες. Το ψηφιακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και οι επενδύσεις στα δίκτυα που είναι εντάσεως κεφαλαίου, δρομολογεί κινήσεις και σε άλλους τομείς. Σε αυτό το πλαίσιο Nova και Vodafone έχουν ισχυροποιήσει την θέση τους στον τομέαε του ICT, στον οποίο, προ πανδημίας, ισχυρό μερίδιο είχε μόνον ο ΟΤΕ. Ακόμα και σήμερα μάλιστα που το Ταμείο Ανάκαμψης οδεύει προς το τέλος του, η διεκδίκηση σχετικών έργων δεν σταματά. Σε αυτό το πλαίσιο, για παράδειγμα, η Nova να ανακοίνωσε πρόσφατα την σύμπραξη της με τον ΔΕΔΔΗΕ για το μεγαλύτερο έργο μαζικής διασύνδεσης έξυπνων μετρητών στην Ελλάδα. Πρόκειται για τη διασύνδεση 1.000.000 έξυπνων μετρητών που θα λειτουργούν μέσω δικτύων NB-IoT και LTE-M, με ειδικές SIM κάρτες και πλήρη πλατφόρμα διαχείρισης, που παρέχονται από τη Nova.

Από την άλλη η Cosmote Telekom ακολούθησε την πρακτική των άλλων παρόχων, εγχώριων κι ευρωπαϊκών αποσχίζοντας τον παθητικό εξοπλισμό της σε νέα εταιρεία, ονόματι Cosmote Telekom Towers MAE. Σκοπός της Cosmote Telekom Towers είναι η ιδιοκτησία, η λειτουργία και η εκμετάλλευση παθητικών υποδομών κινητών τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα που περιλαμβάνουν ιστούς ή άλλες φυσικές κατασκευές στις οποίες τοποθετείται τηλεπικοινωνιακός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός ή και υποδομών σταθερών ασύρματων τηλεπικοινωνιών. Παρότι μάλιστα η εταιρεία σημειώνει ότι δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης των παθητικών υποδομών, μια τέτοια κίνηση δεν θα μπορούσε να αποκλειστεί δυνητικά, αν κρίνει κανείς από την πρακτική που έχουν ακολουθήσει άλλοι πάροχοι στην Ευρώπη.

Αγώνας δρόμου για την αύξηση της συνδεσιμοτητας

Όλα τα παραπάνω δε, συντελούνται σε μια εποχή που οι εξελίξεις για την συνδεσιμότητα σε Ελλάδα και Ευρώπη τρέχουν, με την συζήτηση για την αποχλακοποίηση να φουντώνει και τον αγώνα δρόμου για να επιτευχθούν τα ορόσημα της Ψηφιακής Δεκαετίας 2030 να ανεβάζει ταχύτητα.

Σε εγχώριο επίπεδο, ένδειξη επιτάχυνσης προσέφερε η ανακοίνωση ανάληψης ολόκληρου του έργου UFBB από τον ΟΤΕ μέσω της εξαγοράς της TERNA FIBER από τις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Grid Telecom. Το συγκεκριμένο έργο, ο σχεδιασμός του οποίου ξεκίνησε πριν περίπου 8 χρόνια, είναι κρίσιμο προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα για απόκτηση σύνδεσης FTTH ή έστω σύνδεσης σε υπερυψηλές ταχύτητες (σ.σ. άνω των 250 Mbps) από όλα τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις της χώρας, σε όποιο σημείο της επικράτειας και αν βρίσκονται. Για την ακρίβεια το έργο αφορά συνολικά 860.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές της Ελλάδας το οποίο αφότου ολοκληρωθεί και σε συνδυασμό με τις επενδύσεις που προωθούν οι πάροχοι, εκτιμάται ότι θα αναβαθμίσει ουσιαστικά και μετά από υστέρηση χρόνων την συνδεσιμότητα στη χώρα.

Να θυμίσουμε ότι η Cosmote Telekom έχει ανακοινώσει ότι θα φθάσει τα 3 εκατ. γραμμές μέχρι το 2027 (σ.σ. σε αυτές θα προστεθούν οι 480.000 γραμμές που αφορούν το δεύτερο σκέλος του UFBB) εκ των οποίων 2,1 εκατ. θα είναι έτοιμες μέχρι το τέλος του 2025. Η Vodafone Ελλάδος έχει ως στόχο την κάλυψη 850 χιλιάδων νοικοκυριών μέχρι το 2027, έχοντας ήδη φθάσει το ήμισυ αυτού του αριθμού, ενώ η Nova έχει φθάσει την FTTH κάλυψη της στις 750 χιλιάδες γραμμές, ένα νούμερο που θα ανέλθει στις 850 χιλιάδες μέχρι το τέλος του έτους και θα ξεπεράσει το 1 εκατ. μέχρι το πρώτο μισό του 2026.

Αν στα παραπάνω προστεθούν και οι σχετικές επενδύσεις που έχει προαναγγείλει η ΔΕΗ οι οποίες κάνουν λόγο για 3 εκατ. μέχρι το 2028 (σ.σ. έχοντας ήδη ξεπεράσει το 1 εκατ. ) αλλά και η Inalan που βρίσκεται σήμερα στις 900 χιλιάδες νοικοκυριά, το σύνολο ξεπερνά τα 4,2 εκατ. γραμμές της χώρας - χωρίς βέβαια να υπολογίζονται οι αλληλοεπικαλύψεις.

Σε κάθε περίπτωση, οι προϋποθέσεις και την βελτίωση της θέσης της χώρας, η οποία βρισκόταν κολλημένη στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ για δεκαετίες, δείχνουν να χτίζονται και η πρόοδος μένει να αποτυπωθεί τα επόμενα χρόνια και στους σχετικούς δείκτες της ΕΕ.