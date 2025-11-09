Ειδήσεις | Διεθνή

Τουρκική αντιπροσωπεία θα έχει διαβουλεύσεις στο Πακιστάν για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με το Αφγανιστάν

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τουρκική αντιπροσωπεία θα έχει διαβουλεύσεις στο Πακιστάν για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με το Αφγανιστάν
Οι υπ. Εξωτερικών και Άμυνας της Τουρκίας, όπως και ο αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών προγραμματίζουν να επισκεφτούν το Πακιστάν αυτή την εβδομάδα.

Οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της Τουρκίας, όπως και ο αρχηγός των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών προγραμματίζουν να επισκεφτούν το Πακιστάν αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να συζητήσουν την στάση και την εκκίνηση των συνομιλιών με το Αφγανιστάν, σχετικά με μία εκεχειρία στη Νότια Ασία, δήλωσε ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με μία επίσημη σύνοψη των δηλώσεών του κατά την πτήση επιστροφής του από το Μπακού του Αζερμπαϊτζάν που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, όπου και είχε συνάντηση με τον Πακιστανό πρωθυπουργό Σεχμπάζ Σαρίφ, ο Ερντογάν δήλωσε ότι η επίσκεψη των τριών Τούρκων αξιωματούχων έχει στόχο να διασφαλίσει μία μόνιμη εκεχειρία και ειρήνη μεταξύ των κρατών της περιοχής, το συντομότερο δυνατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έξυπνοι τρόποι επαγγελματικής δικτύωσης σε ψηφιακές πλατφόρμες - Οι «χρυσοί» κανόνες του Linkedin

Τουρισμός: Συγκρατημένα αισιόδοξα τα πρώτα μηνύματα για το 2026

ΕΣΠΑ: Στην τελική ευθεία η επιδότηση για την εξωστρέφεια των μικρομεσαίων

tags:
Τουρκία
Αφγανιστάν
Πακιστάν
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider