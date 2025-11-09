Bloomberg: Η ωραιοποίηση της οικονομικής πραγματικότητας απ' τον Τραμπ δεν θα αποδώσει

Η στρατηγική «κρύβω το κεφάλι στην άμμο», δεν λειτούργησε για τον Μπάιντεν, και δεν λειτουργεί ούτε για τον Τραμπ.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ακολουθεί το παράδειγμα του πρώην Προέδρου Τζο Μπάιντεν όσον αφορά την οικονομία: προσπαθεί να πείσει τους Αμερικανούς ότι οι ίδιες τους οι εμπειρίες με τις αυξημένες τιμές δεν είναι αληθινές. Πρόκειται για μια στρατηγική «κρύβω το κεφάλι στην άμμο», που οδήγησε τον Μπάιντεν και το Δημοκρατικό Κόμμα στην καταστροφή το 2024, αναφέρει το Bloomberg.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Washington Post–ABC News–Ipsos, το 62% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν εγκρίνει τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ χειρίζεται την οικονομία, η οποία έχει επικεντρωθεί στους δασμούς. Το ποσοστό αυτό έχει αυξηθεί από 53% τον Φεβρουάριο. Περίπου 71% των ερωτηθέντων είπαν ότι πληρώνουν περισσότερα για είδη παντοπωλείου φέτος σε σχέση με πέρυσι. Και σχεδόν 60% δήλωσαν ότι πληρώνουν περισσότερα για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

Κι όμως, να τι δήλωσε ο Τραμπ αυτή την εβδομάδα: «Το ενεργειακό μας κόστος έχει πέσει σημαντικά. Οι τιμές στα παντοπωλεία έχουν πέσει σημαντικά. Όλα έχουν πέσει. Και τα μέσα ενημέρωσης δεν το αναφέρουν... Όταν βλέπετε μια μείωση 25% στο κόστος για το Thanksgiving μεταξύ της κυβέρνησης Μπάιντεν και της δικής μου, δηλαδή της παρούσας κυβέρνησης, αυτό είναι ένας τεράστιος αριθμός… Οπότε δεν θέλω να ακούω για το ζήτημα της προσιτότητας, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ χαμηλότερα».

Επανέλαβε τον ισχυρισμό του για το Thanksgiving (την γιορτή των Ευχαριστιών) την Παρασκευή.

Ωστόσο, η καυχησιολογία του Τραμπ για το Thanksgiving παραλείπει μια βασική λεπτομέρεια. Το γεύμα των 40 δολαρίων της Walmart για το Thanksgiving είναι πράγματι 15 δολάρια φθηνότερο από πέρυσι, αλλά αυτό συμβαίνει επειδή περιλαμβάνει έξι λιγότερα είδη. Αυτή είναι η λεπτομέρεια που όσοι φτιάχνουν λίστες για ψώνια και υπολογίζουν το κόστος θα προσέξουν όταν πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ - ακόμη κι αν ο Τραμπ δεν το κάνει.

Οι απλοί άνθρωποι θα παρατηρήσουν ότι η τιμή της γαλοπούλας έχει εκτοξευθεί κατά 75% από τον περασμένο Οκτώβριο, σύμφωνα με το τμήμα γεωργίας του Πανεπιστημίου Περντιού, ανεβαίνοντας από τα 0,94 δολάρια ανά λίβρα στα 1,71 δολάρια. Θα παρατηρήσουν ότι ο αλεσμένος καφές έχει αυξηθεί κατά 40% σε σχέση με πέρυσι. Θα παρατηρήσουν ότι ο κιμάς κοστίζει 6,32 δολάρια η λίβρα - αύξηση 14% από πέρυσι - και βρίσκεται σε ιστορικό υψηλό, σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικής Εργασίας των ΗΠΑ.

Συνολικά, οι τιμές στα είδη παντοπωλείου έχουν αυξηθεί κατά 2,7% σε σύγκριση με πέρυσι, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, και κατά 1,4% από τον Ιανουάριο - αν και οι τιμές ορισμένων προϊόντων, όπως τα αυγά, έχουν μειωθεί.

Όσον αφορά την ενέργεια, τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα αναμένεται να πληρώσουν περισσότερα φέτος, σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας, αν και οι πελάτες που χρησιμοποιούν προπάνιο και πετρέλαιο θέρμανσης μπορούν να αναμένουν χαμηλότερους λογαριασμούς.

Η στάση του Τραμπ, που θυμίζει το «ας φάνε παντεσπάνι», υπογραμμίζει το χάσμα που τον χωρίζει από τον μέσο Αμερικανό.

Ο Τραμπ έχει ντύσει τον Λευκό Οίκο με χρυσό και έχει ανακαινίσει το μπάνιο του Λίνκολν με μάρμαρο. Έχει καταστρέψει την Ανατολική Πτέρυγα για να χτίσει μια χρυσή αίθουσα χορού. Οργάνωσε ένα αποκριάτικο πάρτι με θέμα το Great Gatsby στο Mar-a-Lago, όπου γυναίκες χόρευαν μέσα σε γιγάντια ποτήρια κοκτέιλ.

Κι όμως, κατά τη διάρκεια αυτού που είναι πλέον το μεγαλύτερο σε διάρκεια κλείσιμο της κυβέρνησης στην ιστορία των ΗΠΑ, η κυβέρνησή του έδωσε μάχη στα δικαστήρια για να καθυστερήσει την αποστολή επισιτιστικής βοήθειας σε άπορους Αμερικανούς. Αρνήθηκε να διαπραγματευτεί με τους Δημοκρατικούς για να αποτρέψει την εκτόξευση των ασφαλίστρων υγείας του προγράμματος Affordable Care Act. Και έχει αφήσει χιλιάδες παιδιά και οικογένειες χωρίς πρόσβαση στη φροντίδα που χρειάζονται μέσω του προγράμματος Head Start.

Όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα υπερβολικής χλιδής, τη στιγμή που οι μέσοι Αμερικανοί παλεύουν με την άνοδο του κόστους ζωής και τη διαρκή ανησυχία για την ανεργία. Τον Οκτώβριο, οι εργοδότες περικόψαν πάνω από 150.000 θέσεις εργασίας - τη μεγαλύτερη μείωση για τον μήνα αυτόν εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, σύμφωνα με έκθεση της Challenger, Gray & Christmas.

Εξηγώντας γιατί οι Ρεπουμπλικανοί έχασαν την περασμένη εβδομάδα στις κάλπες δημοτικών και πολιτειακών εκλογών, ο Τραμπ απέδωσε την ήττα στο κυβερνητικό shutdown και στην απουσία του από τα ψηφοδέλτια. Όμως υπάρχει ένας πολύ πιο προφανής λόγος: οι απλοί Αμερικανοί νιώθουν ότι δεν μπορούν να προοδεύσουν σε αυτή την «οικονομία-πύργο Jenga», όπου οι ελίτ τα καταφέρνουν μια χαρά και όλοι οι υπόλοιποι απλώς παλεύουν να μείνουν στην επιφάνεια.

Προάγγελος όσων έρχονται για τους Ρεπουμπλικάνους

Άλλοι στην κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να το καταλαβαίνουν. Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, προβλέπει ανάκαμψη το 2026, με επιστροφές φόρων και περισσότερες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία στον ορίζοντα. Ο Αντιπρόεδρος, Τζ. Ντ. Βανς, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντιδρώντας στα αποτελέσματα της Τρίτης, ότι «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε μια αξιοπρεπής ζωή να είναι προσιτή σε αυτή τη χώρα». Και ο Τζέιμς Μπλερ, αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, δήλωσε στο POLITICO ότι η έμφαση των Δημοκρατικών στην προσιτότητα λειτούργησε υπέρ τους και ότι ο Τραμπ θα είναι «πολύ, μα πολύ επικεντρωμένος στις τιμές και στο κόστος ζωής» από εδώ και πέρα.

Η τύχη των Ρεπουμπλικανών το 2026 - και το 2028 - μπορεί να εξαρτηθεί από το αν ο Τραμπ θα τους ακούσει. Αν και ο πρόεδρος δεν θα είναι ξανά υποψήφιος, το κόμμα του, και πιθανότατα ο Βανς, θα είναι. Αν ο Τραμπ συνεχίσει να λέει στους πολίτες ότι η οικονομία είναι καλύτερη απ’ όσο νομίζουν, τότε εκείνοι δεν θα έχουν άλλη επιλογή παρά να συμπεράνουν ότι δεν κατανοεί τη ζωή τους και δεν νοιάζεται για τις δυσκολίες τους. Και τα αποτελέσματα των εκλογών της περασμένης εβδομάδας θα αποδειχθούν προάγγελος όσων έρχονται.

Φωτογραφία @AP