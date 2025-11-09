Ειδήσεις | Ελλάδα

Στο Ηράκλειο αύριο ο Ν. Ανδρουλάκης

Newsroom
Στον απόηχο των γεγονότων στα Βορίζια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μεταβαίνει στην Κρήτη.

Στον απόηχο των γεγονότων στα Βορίζια, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης αύριο, Δευτέρα, στις 11:00, θα συζητήσει με τοπικές αρχές και φορείς στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, στο Ηράκλειο (πλατεία Ελευθερίας).

Στη συνέχεια, στις 16:30 θα μιλήσει στην εκδήλωση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αντιπροέδρου των S&D Γιάννη Μανιάτη με θέμα: «Ευρωπαϊκή ασφάλεια και 'Αμυνα. Η δοκιμασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης» (ξενοδοχείο Μ. Βρετανία).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Νίκος Ανδρουλάκης
ΠΑΣΟΚ
