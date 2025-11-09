Στουρνάρας: Σήμερα έχουμε σταθερότητα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και λιγότερο λαϊκισμό

Ο κεντρικός τραπεζίτης παρέλαβε σε τελετή στο Μιλάνο, το βραβείο Bruno Leoni 2025 που απονεμήθηκε στην Ελλάδα.

To βραβείο Bruno Leoni 2025 απονεμήθηκε στην Ελλάδα, σε ειδική τελετή η οποία διοργανώθηκε στο Μιλάνο. Κατά την τελετή που πραγματοποιήθηκε στην ιταλική συμπρωτεύουσα, το βραβείο παραδόθηκε στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα. «Φέτος επελέγη η Ελλάδα, λόγω του ότι είχε την δύναμη και την αποφασιστικότητα να ακολουθήσει, παρά το άμεσο κοινωνικό κόστος, τον δύσκολο δρόμο της οικονομικής εξυγίανσης και της ανάπτυξης», αναφέρεται στην επίσημη αιτιολόγηση. Μέχρι τώρα, το βραβείο Bruno Leoni είχε απονεμηθεί σε προσωπικότητες οι οποίες, με την δράση και τις μελέτες τους, συμβάλλουν στην ενίσχυση της αξίας της ατομικής ελευθερίας. Ανάμεσά τους, ο Μάριο Βάργκας Λιόσα, ο ιστορικός Ρίτσαρντ Πάιπς και οι ακτιβιστές Λεοπόλντο Λόπεθ και Τζίμι Λάι. Για πρώτη φορά, φέτος, τιμήθηκε μια ολόκληρη χώρα.

«Η ελληνική κρίση δείχνει την ανάγκη ισχυρών θεσμών, μιας ισχυρής διαχείρισης, προσεκτικών φορολογικών πολιτικών και σε βάθος διαρθρωτικών αλλαγών. Μόνον με τους πυλώνες αυτούς, η χώρα μας μπόρεσε να τεθεί και πάλι σε μια πορεία σταθερότητας και ανάπτυξης», τόνισε ο κ. Στουρνάρας, κατά την τελετή απονομής.

Από την μεριά του, ο Φράνκο Ντεμπενεντέτι, πρόεδρος του ινστιτούτου Bruno Leoni υπογράμμισε:

«Η οικονομία μας, σήμερα, δυσκολεύεται να ξαναβρεί τον δυναμισμό που την μετέτρεψε σε πρότυπο, στα χρόνια της οικονομικής άνθισης. Υπάρχουν, όμως, παραδείγματα χωρών οι οποίες -παρά το ότι πέρασαν βαθιές κρίσεις- μπόρεσαν να ξανασταθούν όρθιες. Η Ελλάδα αποτελεί απτό παράδειγμα, όπως ελπίζουμε να μπορέσει να συμβεί και για την Αργεντινή του Μιλέι».

Σε συνέντευξή του, παράλληλα, στην εφημερίδα Corriere della Sera, o κ. Στουρνάρας υπογράμμισε ότι θεωρεί πως εκείνη της Ελλάδας «ήταν η πιο φιλόδοξη φορολογική αλλαγή η οποία πραγματοποιήθηκε ποτέ σε μια προηγμένη οικονομία, με υιοθέτηση ιδιαίτερα σκληρών μέτρων για την έξοδο από την κρίση». «Στην αρχή επικεντρωθήκαμε περισσότερο στους φόρους και περικόψαμε λιγότερο τις δαπάνες, αλλά στη συνέχεια διορθώσαμε τις παρεμβάσεις, με ποσοστό 50%-50%», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εισήχθησαν στην Ελλάδα, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος απάντησε:

«Καταστήσαμε λειτουργικό το φορολογικό σύστημα, δημιουργώντας μια αυτόνομη αρχή για τη φορολόγηση. Εγκρίναμε παρεμβάσεις για τις συντάξεις, προστατέψαμε το τραπεζικό σύστημα. Σήμερα έχουμε μόνον τέσσερις συστημικές τράπεζες, αντί για δέκα. Μεταρρυθμίσαμε την αγορά της εργασίας. Και επικεντρώσαμε τις παρεμβάσεις μας στους τομείς της γραφειοκρατίας, η οποία μειώθηκε αλλά παρουσιάζει ακόμη κάποια προβλήματα. Τώρα πρέπει να βελτιώσουμε τις υποδομές, τις μεταφορές, την ποιότητα των υπηρεσιών, την Δικαιοσύνη. Έγιναν, όμως, πάρα πολλά πράγματα».

Απαντώντας σε ερώτηση της Corriere «ποια είναι η ελληνική συμβουλή προς την Ευρώπη», ο Γιάννης Στουρνάρας συμπλήρωσε: «Δεν μπορείς να ηγείσαι μιας χώρας με μεγάλα ελλείμματα. Εμείς, σήμερα, έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα του 3,6%. Αποτελεί ευθύνη για τις μελλοντικές γενιές».

Σε ό,τι αφορά, τέλος, την σημασία της πολιτικής σταθερότητας, την χαρακτήρισε «υπ' αριθμόν ένα» αναγκαίο στοιχείο. «Η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο που στηρίζουν τα αναγκαία μέτρα, χρειάζονται ορθολογική προσέγγιση. Χωρίς σταθερότητα, είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Σήμερα, έχουμε σταθερότητα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη και λιγότερο λαϊκισμό», δήλωσε ο κ. Στουρνάρας.