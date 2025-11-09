Ενισχυμένη η ελληνική συμμετοχή στην 8η Έκθεση Εισαγωγών της Σαγκάης

Σημαντικός ο ρόλος της έκθεσης, η Ελλάδα έχει διαρκή παρουσία επί 8 διαδοχικά χρόνια, είπε ο Έλληνας γενικός πρόξενος, Σπ. Κρητικός.

Την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων, τις ιδανικές συνθήκες παραγωγής στην Ελλάδα και τον σημαντικό ρόλο της δράσης των Ελλήνων εξαγωγέων στην κινεζική αγορά, εξήρε ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Σαγκάη Σπυρίδων Κρητικός, κατά την επίσκεψή του στην όγδοη Έκθεση Εισαγωγών της Σαγκάης (8η CIIE), που πραγματοποιείται με τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών.

Ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Σαγκάη επισκέφτηκε την έκθεση συνοδευόμενος από τον επικεφαλής του γραφείου ΟΕΥ και του γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας στις 6 Νοεμβρίου, μία ημέρα μετά τα επίσημα εγκαίνια. Σε συνέντευξή του στο κινεζικό τηλεοπτικό δίκτυο διεθνούς εμβέλειας CGTN, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Αναμφίβολα, ο ρόλος της Διεθνούς Έκθεσης Εισαγωγών της Κίνας (CIIE) είναι ευρέως αναγνωρισμένος σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποτελεί μια καλή ευκαιρία για τους φορείς της παγκόσμιας οικονομίας να προωθήσουν το εμπόριο και να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις, αξιοποιώντας τις υπάρχουσες ευκαιρίες. Σε αυτό το πλαίσιο, για οχτώ συνεχόμενα χρόνια, η Ελλάδα έχει ενισχυμένη συμμετοχή στην CIIE. H Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου (Enterprise Greece), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εξωτερικών, έχει ως αποστολή την προώθηση των εξαγωγών ελληνικών προϊόντων. Η Ελλάδα καταφέρνει να αναδείξει ορισμένα από τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, με έμφαση στα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα. Μια εκ των κύριων καταναλωτικών τάσεων που έχει άμεσο αντίκτυπο στα αγροδιατροφικά προϊόντα είναι η αυξανόμενη σημασία που αποδίδεται στη σαφή προέλευση και πηγή των προϊόντων», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως υπάρχουν ακόμα μεγάλες δυνατότητες για εμβάθυνση κάθε είδους πιθανής συνεργασίας.

Στο φετινό CIIE, σύμφωνα και με το σχεδιασμό της Enterprise Greece, εξασφαλίστηκε η παρουσία εκπροσώπων 15 ελληνικών επιχειρήσεων στην Κίνα, οι οποίες φιλοξενούνται στο εθνικό περίπτερο του κλάδου τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Ως ο επίσημος εθνικός οργανισμός προώθησης επενδύσεων και εξωτερικού εμπορίου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, η Enterprise Greece συμβάλλει οργανωτικά στην προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας στον τομέα των τροφίμων και αγροτικών προϊόντων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ