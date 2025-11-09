Συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με αγρότες και κτηνοτρόφους στην Αλεξανδρούπολη

Στον Έβρο καταρρέει η τοπική και αγροτική οικονομία αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Συνάντηση με αγρότες και κτηνοτρόφους της Αλεξανδρούπολης πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στo πλαίσιo της επίσκεψης του στην πόλη για τo Ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στάθηκε στο γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης κρύβεται από εκείνους, διότι δεν μπορεί να απαντήσει στα προβλήματα που η κυβέρνησή του έχει δημιουργήσει στις επιδοτήσεις και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στην έξαρση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, αλλά και στο πρόβλημα της λειψυδρίας.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο πρόεδρος του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης Κωστας Αλεξανδρής και τα μέλη του ΔΣ Νίκος Βουλγαρίδης και Κώστας Καναβίδης. Από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συμμετείχε το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και δ/ντης προσωπικού και πόρων του κόμματος Κώστας Μορφίδης και μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Έβρου.

Μιλώντας στο e-evros.gr, o Σωκράτης Φάμελλος στάθηκε στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος, υπογραμμίζοντας ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι καταστροφικές.

Το μεγάλο πρόβλημα της λειψυδρίας στον Έβρο, λόγω της λήξης της διακρατικής συνεργασίας με τη Βουλγαρία, που οδήγησε τον Ιούλιο ακόμα και σε πλήρη απώλεια καλλιεργειών και η τραγική κατάσταση που επικρατεί στον κτηνοτροφικό κόσμο, εξαιτίας της απώλειας πολλών κοπαδιών από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, έχουν οδηγήσει στην πλήρη απώλεια εισοδήματος για πολλές οικογένειες. Και σε αυτό το πλαίσιο έρχεται να προστεθεί και το πάγωμα των ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Χρωστάνε λεφτά των επιδοτήσεων του 2024. Επιπλέον υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο σύνολο των αγροτών του Έβρου, για την Ενιαία Ενίσχυση και την προκαταβολή της για το 2025. Άρα, φανταστείτε ότι όλη η τοπική και αγροτική οικονομία, που συντηρείται και συνδέεται με το αγροτικό εισόδημα των γεωργών, οι προμηθευτές τους, οι οικογένειες τους, τα εμπορικά καταστήματα και όλοι οι προμηθευτές και οι επιστήμονες που δουλεύουν με τους αγρότες, γεωπόνοι, κτηνίατροι, κλπ, θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα. Μιλάμε για μία κατάρρευση συνολικά της τοπικής οικονομίας, η οποία συνδέεται με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, για ακόμη μια φορά τόνισε τον κίνδυνο ερήμωσης της υπαίθρου, σημειώνοντας πως η απόφαση για το κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ δίνει τη χαριστική βολή προς αυτήν την κατεύθυνση. Πλέον το σύνθημα του κ. Μητσοτάκη για τους ακρίτες του Έβρου είναι το «Έβρος Κλειστά»!

Παράλληλα, διεμήνυσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα στηρίξει τις δίκαιες διεκδικήσεις του αγροτοκτηνοτροφικού κόσμου, προσθέτοντας ότι συνεχίζεται ο αγώνας για μία Προοδευτική Ελλάδα.