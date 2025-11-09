WTM Λονδίνου 2025: Θετικό αποτύπωμα για την Ελλάδα

Νέα σύνδεση της βρετανικής αγοράς με την Καβάλα από το 2027.

Με ιδιαίτερα θετικά μηνύματα για τον ελληνικό τουρισμό ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της Ελλάδας στη διεθνή έκθεση World Travel Market (WTM) στο Λονδίνο. Στο επίκεντρο βρέθηκε η σταθερή δυναμική της βρετανικής αγοράς, η οποία παραμένει η δεύτερη σημαντικότερη για τη χώρα μας μετά τη γερμανική, καθώς και οι νέες συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας.

Ανδρέας Φιορεντίνος: «Η Ελλάδα επενδύει στη βρετανική αγορά - Νέες πτήσεις της Jet2 προς Καβάλα από το 2027»

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων τόνισε ότι η Ελλάδα είναι preferred partner της φετινής WTM (ρόλος που της δίνει ξεχωριστή θέση προβολής και συνεργασίας στην κορυφαία τουριστική έκθεση του Λονδίνου), με δυναμική παρουσία στο Media Center, το οποίο για ακόμη μία χρονιά είναι αφιερωμένο στην Ελλάδα και ρεκόρ συνεκθετών.

«Η βρετανική αγορά είναι η δεύτερη σημαντικότερη για εμάς, μαζί με τη γερμανική. Επενδύουμε πολύ στην παρουσία μας εδώ», ανέφερε, προσθέτοντας πως η επιτυχία της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις αεροπορικές εταιρείες.

Όπως είπε, η καλή συνεργασία με τις αεροπορικές ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο μετά την πανδημία, καθώς ο πρωθυπουργός στήριξε τις αεροπορικές εταιρείες την εν λόγω περίοδο ώστε να παραμείνει η Ελλάδα ανοιχτός προορισμός.

Παρά τη συγκρατημένη ανησυχία για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο της βρετανικής κυβέρνησης, ο κ. Φιορεντίνος εμφανίστηκε αισιόδοξος: «Οι Βρετανοί δείχνουν ότι θα συνεχίσουν να κάνουν τουλάχιστον ένα ταξίδι τον χρόνο. Μέχρι στιγμής, φαίνεται πως θα φτάσουμε τουλάχιστον τα περσινά νούμερα: περίπου 4,5 εκατ. επισκέπτες και 3 δισ. ευρώ σε έσοδα μόνο από τη Βρετανία».

Συνολικά, από την αρχή του έτους, τα τουριστικά έσοδα της χώρας ξεπερνούν τα 26 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή ανοδική πορεία.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ αποκάλυψε επίσης μια νέα σημαντική εξέλιξη:

«Από το 2027, η Jet2 θα πραγματοποιεί πτήσεις προς την Καβάλα. Είναι κάτι που το επιδιώκαμε καιρό και το πετύχαμε. Φυσικά και σε συνεργασία με τους ξενοδόχους της Καβάλας και της Θάσου και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως είναι γνωστό η Θάσος δεν διαθέτει αεροδρόμιο, οπότε οι επισκέπτες της φτάνουν μέσω Καβάλας».

Παράλληλα, η Jet2 θα πετάει από το επόμενο έτος και στη Σάμο, συνδέοντας την με το Bournemouth.

«Οι ίδιες οι εταιρείες μάς ζητούν να ανοίξουμε νέους προορισμούς. Οι συνεργασίες μας αποδίδουν και θα συνεχίσουμε να τις στηρίζουμε με κάθε τρόπο», σημείωσε ο κ. Φιορεντίνος.

Η Ήπειρος επενδύει στον πολυτελή τουρισμό

Η Διευθύντρια Τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου, Ιουλία Μαρκούλα, ανέφερε ότι παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον από τουριστικά γραφεία που διαχειρίζονται πελάτες υψηλού επιπέδου.

«Η Ήπειρος μπορεί να προσφέρει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, μοναδικά καταλύματα και γαστρονομία σε ταξιδιώτες που αναζητούν ηρεμία και φύση. Είναι ένα νέο πεδίο για εμάς, καθώς τώρα αναπτύσσουμε δυναμικά τον πολυτελή τουρισμό», είπε.

Η βρετανική αγορά κατατάσσεται στις σημαντικότερες για την Ήπειρο, μαζί με τη γερμανική και τρίτη την αλβανική, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ.

Ισχυρή η παρουσία των Βρετανών στο Ιόνιο

Η Χριστίνα Τετράδη, πρόεδρος των Ξενοδόχων Ζακύνθου και αντιπρόεδρος του ΞΕΕ, σημείωσε ότι η βρετανική αγορά παραμένει κυρίαρχη για το Ιόνιο, καθώς σε νησιά όπως η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος οι Βρετανοί ξεπερνούν το 50% των αφίξεων.

Οι συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες εξελίσσονται θετικά, ενώ σημαντικό νέο αποτελεί η πλήρης λειτουργία του νέου ραντάρ στο αεροδρόμιο Ζακύνθου το καλοκαίρι του 2027, που θα επιτρέψει την αύξηση των θέσεων, καθώς η Ζάκυνθος είχε τη μεγαλύτερη λίστα αναμονής για slots στην Ελλάδα.

Δωδεκάνησα και Κυκλάδες: Σταθερή δυναμική και νέα καμπάνια προβολής στο Λονδίνο

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου, Χρήστος Μηχαλάκης, ανέφερε ότι η WTM στέλνει σαφή θετικά μηνύματα για την περιοχή, με την Ελλάδα να διατηρεί την ισχυρή της θέση έναντι ανταγωνιστικών προορισμών όπως η Τουρκία και η Ισπανία.

«Η Ελλάδα καταφέρνει τα τελευταία έξι χρόνια να διατηρεί και να αυξάνει το μερίδιό της. Με στρατηγική, ψυχραιμία και σχέδιο, πιστεύω πως η περιοχή μας θα συνεχίσει να κερδίζει το στοίχημα, είπε, προσθέτοντας ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υλοποιεί καμπάνια προβολής στα κόκκινα λεωφορεία του Λονδίνου, που αφορά τα τέσσερα βασικά νησιά της: Ρόδο, Κω, Μύκονο και Σαντορίνη. Η δράση αυτή, που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο και διαρκεί έως τον Νοέμβριο, συμπληρώνει τη μεγάλη ψηφιακή καμπάνια για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Τουρισμού της Ρόδου (ΠΡΟΤΟΥΡ) Αναστάσιος Κωνσταντάρος, συμπλήρωσε ότι το ενδιαφέρον των Βρετανών για τη Ρόδο παραμένει εξαιρετικά υψηλό, με αύξηση 2% στις αεροπορικές θέσεις και νέα δρομολόγια, όπως η σύνδεση της Ρόδου με Newcastle μέσω easyJet από το 2026.

«Στόχος μας είναι να διατηρήσουμε τη Ρόδο σταθερά ψηλά στις αγορές-πυλώνες της περιοχής, ενισχύοντας το τουριστικό προϊόν και τη συνδεσιμότητα», τόνισε.

Σκιάθος: Αύξηση πτήσεων και θέσεων έως το 2027

Ο Δήμαρχος Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας, παρουσίασε τα εξαιρετικά αποτελέσματα της φετινής σεζόν και τις προοπτικές για το 2026-2027.

Η τουριστική σεζόν έκλεισε με εξαιρετικά αποτελέσματα, με την τελευταία πτήση να πραγματοποιείται την 1η Νοεμβρίου. Από τη Jet2 καταγράφεται αύξηση 10% για το 2026, με 81.000 διαθέσιμες θέσεις προς πώληση, ενώ για το 2027 προβλέπονται 87.000 θέσεις. Για πρώτη φορά η εταιρεία ξεκίνησε πωλήσεις για το 2027 ήδη από φέτος. Η easyJet αυξάνει τις πτήσεις της και εξετάζεται η νέα σύνδεση της Σκιάθου με τη Βαρκελώνη το 2027, ενώ η Jet2 προσθέτει για το 2026 ένα νέο αεροδρόμιο, το Luton του Λονδίνου, ενώ για το 2027 προστίθεται νέα πτήση από το Εδιμβούργο. Ο Δήμος συμμετείχε στη WTM ως συνεκθέτης του ΕΟΤ, πραγματοποιώντας συναντήσεις με μεγάλες αεροπορικές εταιρείες (easyJet, Jet2, TUI, Sunweb, Edelweiss, Olympic Air), στο πλαίσιο προγράμματος συνδιαφήμισης που στοχεύει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στο άνοιγμα νέων αγορών.

Χαλκιδική: Διατήρηση δυναμικής και νέες συνδέσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος, ανέφερε ότι οι συναντήσεις με τους μεγάλους tour operators του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσαν την καλή πορεία του προορισμού.

Ο Jet2 Holidays, ο σημαντικότερος συνεργάτης της Χαλκιδικής, κατέγραψε αύξηση +9% στα πακέτα και στις αεροπορικές θέσεις για το 2025, η TUI UK σημείωσε +4%, ενώ η easyJet Holidays κινήθηκε στο +2%, οδηγώντας τον μέσο όρο του προορισμού στο +5% σε σχέση με το 2024.

«Η Χαλκιδική κρατά σταθερά τη θέση της στη βρετανική αγορά, με εμπιστοσύνη και συνέπεια. Παρά τη μικρή μείωση των προκρατήσεων για το 2026, η σταθερότητα και οι στρατηγικές συνεργασίες μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε», δήλωσε ο κ. Τάσιος.

Η περιοχή ενισχύει τη συνδεσιμότητα με νέα δρομολόγια της Jet2 από το East Midlands και της easyJet από το Μπρίστολ, ανεβάζοντας σε οκτώ τις βρετανικές πόλεις που συνδέονται απευθείας με τη Χαλκιδική.

Θετικό το αποτύπωμα και για την Περιφέρεια Πελοποννησου

Θετικά ήταν τα μηνύματα και για την Περιφέρεια Πελοπονήσου. Όπως επεσήμανε ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Θάνος Μιχελόγγονας, «στο πλαίσιο της WTM πραγματοποιήθηκαν σημαντικές συναντήσεις με τις αεροπορικές εταιρείες EasyJet, Jet2 και Edelweiss για νέες συνδέσεις και επέκταση υφιστάμενων το 2026, με διαφαινόμενη αύξηση του capacity περίπου 10.000 θέσεων. Έγιναν επίσης, συναντήσεις με Tour Operators όπως TUI και Jet2 Holidays για ενίσχυση των πωλήσεων και της τοπικής δικτύωσης αλλά και με φορείς όπως το SkyScanner και το LastMinute για την καλύτερη τοποθέτηση της Πελοποννήσου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών μέσω των Online Travel Agents».

«Συνολικά είμαστε ικανοποιημένοι από την συμμετοχή μας, καθώς μας συνόδευσαν περισσότεροι από δέκα φορείς της Πελοποννήσου, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 50 επαγγελματικές συναντήσεις με tour operators, αεροπορικές εταιρείες, travel agents, και media, απ' όλο τον κόσμο», σημείωσε ο κ.Μιχελόγγονας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ