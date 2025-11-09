ΗΠΑ: Προβλήματα για χιλιάδες επιβάτες απ' τις ελλείψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

Το πρόβλημα θα οξυνθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς οι ελεγκτές έχουν μείνει απλήρωτοι λόγω της αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης.

Σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας προκάλεσαν χάος σε χιλιάδες πτήσεις το Σάββατο, καθώς η αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης επέφερε αυξανόμενα προβλήματα στα ταξίδια και προκάλεσε ανησυχία μεταξύ αξιωματούχων των αεροπορικών εταιρειών.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) ανέφερε ότι υπήρχαν προβλήματα στελέχωσης στους πύργους ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας 42 αεροδρομίων και σε άλλα κέντρα, γεγονός που προκάλεσε καθυστερήσεις πτήσεων σε τουλάχιστον 12 μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ - μεταξύ αυτών η Ατλάντα, το Νιούαρκ, το Σαν Φρανσίσκο, το Σικάγο και η Νέα Υόρκη. Πτήσεις που διέσχιζαν έξι διαφορετικές περιοχές υψηλής κυκλοφορίας αντιμετώπιζαν επίσης καθυστερήσεις.

Περίπου 1.500 πτήσεις ακυρώθηκαν και 6.000 πτήσεις καθυστέρησαν το Σάββατο, σε σύγκριση με την Παρασκευή, όταν 1.025 πτήσεις ακυρώθηκαν και 7.000 καθυστέρησαν.

Αξιωματούχοι αεροπορικών εταιρειών ανέφεραν ιδιωτικά ότι ο αριθμός των προγραμμάτων καθυστερήσεων έκανε σχεδόν αδύνατο τον προγραμματισμό και τη διαχείριση πολλών πτήσεων, εκφράζοντας ανησυχία για το πώς θα λειτουργήσει το σύστημα εάν τα προβλήματα στελέχωσης επιδεινωθούν.

Οι μειώσεις πτήσεων θα ενταθούν

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) έδωσε εντολή στις αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν κατά 4% τις ημερήσιες πτήσεις, αρχής γενομένης από την Παρασκευή, σε 40 μεγάλα αεροδρόμια, λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας.

Η αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης, η οποία έχει φτάσει σε ιστορικό ρεκόρ 39 ημερών, έχει οδηγήσει σε ελλείψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι - όπως και άλλοι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι - δεν έχουν πληρωθεί εδώ και εβδομάδες.

Οι μειώσεις πτήσεων προβλέπεται να αυξηθούν σε 6% την Τρίτη και να φτάσουν το 10% έως τις 14 Νοεμβρίου.

Οι απουσίες ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας οδήγησαν την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) να επιβάλει προγράμματα καθυστερήσεων εδάφους σε εννέα αεροδρόμια το Σάββατο, με τις καθυστερήσεις να φτάνουν κατά μέσο όρο τα 282 λεπτά για τις πτήσεις στην Ατλάντα - ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι περικοπές, που ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής, περιλαμβάνουν περίπου 700 πτήσεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες: American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines και United Airlines.

Οι τέσσερις εταιρείες ακύρωσαν περίπου τον ίδιο αριθμό πτήσεων το Σάββατο, σύμφωνα με την εντολή της FAA, αλλά αναγκάστηκαν να προχωρήσουν και σε επιπλέον ακυρώσεις λόγω των ελλείψεων προσωπικού ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Διοικητής της FAA, Bryan Bedford, δήλωσε ότι το 20% έως 40% των ελεγκτών δεν εμφανίζονταν στην εργασία τους τις προηγούμενες ημέρες.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης στη Γερουσία των ΗΠΑ την Παρασκευή, ο Γερουσιαστής Τεντ Κρουζ κατηγόρησε την αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης για τα προβλήματα στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. Ο Κρουζ, Ρεπουμπλικανός από το Τέξας και πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου της Γερουσίας, δήλωσε ότι έχει ενημερωθεί πως από την έναρξη της αναστολής, οι πιλότοι έχουν καταθέσει περισσότερες από 500 εθελοντικές αναφορές ασφαλείας σχετικά με λάθη που έγιναν από ελεγκτές λόγω κόπωσης.

Θετικές ενδείξεις στις στις συνομιλίες

Ο ηγέτης της πλειοψηφίας στη Γερουσία, Τζον Θιούεν, δήλωσε το Σάββατο ότι οι διακομματικές συνομιλίες για τον τερματισμό της αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης έχουν πάρει θετική τροπή, ωστόσο η εργάσιμη ημέρα ολοκληρώθηκε χωρίς να ανακοινωθεί καμία συμφωνία. Η Γερουσία αναμένεται να προσπαθήσει ξανά, με μια σπάνια συνεδρίαση την Κυριακή.

Κατά τη διάρκεια της αναστολής, 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και 50.000 υπάλληλοι ελέγχου ασφαλείας αναγκάστηκαν να εργάζονται χωρίς αμοιβή, γεγονός που οδήγησε σε αύξηση των απουσιών. Πολλοί ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ενημερώθηκαν την Πέμπτη ότι δεν θα λάβουν αποζημίωση για δεύτερη συνεχόμενη περίοδο πληρωμής την επόμενη εβδομάδα.

Ο Υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Ντάφι, δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα να απαιτηθούν περικοπές έως και 20% στις πτήσεις, εάν περισσότεροι ελεγκτές σταματήσουν να προσέρχονται στην εργασία τους.

«Αξιολογώ τα δεδομένα», είπε ο Ντάφι. «Θα λάβουμε αποφάσεις βάσει αυτών που παρατηρούμε στον εναέριο χώρο».

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επικαλεστεί τα προβλήματα στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, καθώς οι Ρεπουμπλικανοί προσπαθούν να ασκήσουν πίεση στους Δημοκρατικούς της Γερουσίας ώστε να στηρίξουν ένα νομοσχέδιο χρηματοδότησης της κυβέρνησης που αποκαλούν «καθαρό», χωρίς πρόσθετους όρους. Από την πλευρά τους, οι Δημοκρατικοί αποδίδουν την ευθύνη για την αναστολή λειτουργίας στην άρνηση των Ρεπουμπλικανών να διαπραγματευτούν σχετικά με τις επιδοτήσεις ασφάλισης υγείας, οι οποίες λήγουν στο τέλος του έτους.