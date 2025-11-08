Ειδήσεις | Ελλάδα

Μητσοτάκης: Σήμερα τα ελληνικά φτερά είναι ισχυρότερα από ποτέ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Μητσοτάκης: Σήμερα τα ελληνικά φτερά είναι ισχυρότερα από ποτέ
Δύναμη αποτροπής κάθε απειλής, αναφέρει ο πρωθυπουργός σε μήνυμά του ανήμερα της εορτής της Πολεμικής Αεροπορίας.

Δύναμη αποτροπής κάθε απειλής της ανεξαρτησίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, καθώς και εγγύηση για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή χαρακτηρίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πολεμική μας Αεροπορία ανήμερα της εορτής της Πολεμικής Αεροπορίας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανάρτηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη: «Η Πολεμική Αεροπορία τιμά τους προστάτες της, συνεχίζοντας με πίστη τον δρόμο που χάραξαν οι ήρωές της. Σήμερα, άλλωστε, τα ελληνικά φτερά είναι ισχυρότερα από ποτέ χάρη στη συνεργασία πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Κυρίως, όμως, μπορούν να αντιμετωπίζουν με ακόμη μεγαλύτερη εθνική αυτοπεποίθηση το μέλλον. Χρόνια πολλά στις γυναίκες και στους άντρες που υψώνουν τη γαλανόλευκη στους ουρανούς. Καθημερινή ασπίδα προστασίας της πατρίδας μας. Εγγύηση για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Και δύναμη αποτροπής κάθε απειλής της ανεξαρτησίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Ευχαριστούμε τους Ικάρους μας και γιορτάζουμε μαζί τους!»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έως 25 δισ. το deal για LNG – Τα «ψιλά γράμματα» της συμφωνίας Aktor – ΔΕΠΑ Εμπορίας

Ακίνητα: Νέα πλατφόρμα με τις πραγματικές αξίες κατοικιών - τι φέρνει η έξυπνη εφαρμογή «Price Map»

Στην τελική ευθεία το έργο «ανάσα» της Δυτικής Αττικής – Προκηρύσσεται ο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider