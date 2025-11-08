Nvidia: Ζητά απ' την TSMC περισσότερες προμήθειες τσιπ για να καλύψει τη ζήτηση για ΑΙ

Η επιχείρηση πηγαίνει πολύ καλά και αναπτύσσεται μήνα με το μήνα, όλο και πιο δυνατά, ανέφερε ο CEO της Nvidia, Jensen Huang.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Nvidia, Jensen Huang, δήλωσε ότι έχει ζητήσει από την Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) περισσότερες προμήθειες τσιπ, καθώς η ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ισχυρή.

«Η επιχείρηση πηγαίνει πολύ καλά και αναπτύσσεται μήνα με το μήνα, όλο και πιο δυνατά», είπε ο Huang σε δημοσιογράφους της Ταϊβάν, όπου παραβρέθηκε στην ετήσια αθλητική ημέρα της TSMC. Οι τρεις προμηθευτές μνημών AI της Nvidia - SK Hynix, Samsung Electronics. και Micron Technology - έχουν όλοι αυξήσει «τεράστια (παραγωγική) δυναμικότητα» για να στηρίξουν την εταιρεία, ανέφερε το Σάββατο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της TSMC, C. C. We, ανέφερε επίσης το Σάββατο ότι ο Huang είχε ζητήσει περισσότερους ημιαγωγούς όταν συναντήθηκαν αυτή τη φορά. Η TSMC αναμένει να συνεχίσει να βλέπει ρεκόρ πωλήσεων κάθε χρόνο, δήλωσε ο Wei στους εργαζόμενους κατά την εκδήλωση.

Οι μετοχές των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών δέχθηκαν πλήγμα αυτή την εβδομάδα, μετά από μια περίοδο αμφιβολιών που αντικατέστησε τον ενθουσιασμό γύρω από την AI.

Το επενδυτικό κλίμα επηρεάστηκε από τα ερωτήματα χρηματοδότησης της OpenAI και τις πτωτικές τοποθετήσεις στη Nvidia από τη Scion Asset Management του Michael Burry.

Παρόλα αυτά, η Nvidia παραμένει η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο, μπροστά από την Apple Inc. και τη Microsoft Corp.

Ο αισιόδοξος τόνος του Huang για τη ζήτηση AI συμμερίζονται και οι ομόλογοί του. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Qualcomm, Cristiano Amon, είπε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στο Bloomberg TV ότι ο κόσμος υποτιμά το πόσο μεγάλη θα γίνει η νέα τεχνολογία.

Ο Huang συναντήθηκε για δείπνο με τον Wei της TSMC την Παρασκευή. Το Σάββατο εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την TSMC για την κρίσιμη υποστήριξή της, η οποία, όπως είπε, ήταν το κλειδί για την επιτυχία της Nvidia. «Χωρίς την TSMC, δεν υπάρχει Nvidia», δήλωσε.

Οι προσπάθειες του Huang να ενισχύσει τις σχέσεις με την TSMC γίνονται καθώς οι ανταγωνιστές, όπως η Qualcomm, προσπαθούν να αμφισβητήσουν την ηγετική θέση της Nvidia στους επιταχυντές AI, ενώ ταυτόχρονα διεκδικούν περιορισμένες προμήθειες από τον Ταϊβανέζικο κατασκευαστή τσιπ.

Ο Wei δήλωσε στους αναλυτές τον Οκτώβριο ότι η δυναμικότητα της TSMC παραμένει πολύ περιορισμένη και η εταιρεία εργάζεται σκληρά για να μειώσει το χάσμα μεταξύ ζήτησης και προσφοράς.

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Images