Ιράν: Μέγα ψέμα η εμπλοκή σε υποτιθέμενη απόπειρα δολοφονίας της πρέσβη του Ισραήλ στο Μεξικό

Η Τεχεράνη κατήγγειλε «μιντιακό εφεύρημα» και «μέγα ψέμα», μερικές ώρες μετά την κατηγορία της Ουάσιγκτον πως η πρεσβεία του Ιράν στο Μεξικό ενεθάρρυνε συνωμοσία που είχε σκοπό να δολοφονηθεί η πρέσβης του Ισραήλ στη μεξικανική πρωτεύουσα.

«Πρόκειται για μιντιακό εφεύρημα, για μέγα ψέμα, σκοπός του οποίου είναι να βλάψει τις φιλικές και ιστορικές σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών (του Μεξικού και του Ιράν), και το απορρίπτουμε κατηγορηματικά», τόνισε η πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Μεξικό μέσω X, στην πρώτη επίσημη αντίδραση της Τεχεράνης στην κατηγορία των αμερικανικών αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ