Ειδήσεις | Διεθνή

Ιράν: Μέγα ψέμα η εμπλοκή σε υποτιθέμενη απόπειρα δολοφονίας της πρέσβη του Ισραήλ στο Μεξικό

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ιράν: Μέγα ψέμα η εμπλοκή σε υποτιθέμενη απόπειρα δολοφονίας της πρέσβη του Ισραήλ στο Μεξικό
Πρόκειται για μιντιακό εφεύρημα, για να βλάψει τις φιλικές και ιστορικές σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών (του Μεξικού και του Ιράν), τονίζει η Τεχεράνη.

Η Τεχεράνη κατήγγειλε «μιντιακό εφεύρημα» και «μέγα ψέμα», μερικές ώρες μετά την κατηγορία της Ουάσιγκτον πως η πρεσβεία του Ιράν στο Μεξικό ενεθάρρυνε συνωμοσία που είχε σκοπό να δολοφονηθεί η πρέσβης του Ισραήλ στη μεξικανική πρωτεύουσα.

«Πρόκειται για μιντιακό εφεύρημα, για μέγα ψέμα, σκοπός του οποίου είναι να βλάψει τις φιλικές και ιστορικές σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών (του Μεξικού και του Ιράν), και το απορρίπτουμε κατηγορηματικά», τόνισε η πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο Μεξικό μέσω X, στην πρώτη επίσημη αντίδραση της Τεχεράνης στην κατηγορία των αμερικανικών αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Έως 25 δισ. το deal για LNG – Τα «ψιλά γράμματα» της συμφωνίας Aktor – ΔΕΠΑ Εμπορίας

Ακίνητα: Νέα πλατφόρμα με τις πραγματικές αξίες κατοικιών - τι φέρνει η έξυπνη εφαρμογή «Price Map»

Στην τελική ευθεία το έργο «ανάσα» της Δυτικής Αττικής – Προκηρύσσεται ο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά

tags:
Ιράν
Ισραήλ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider