Κογκρέσο: Οι Ρεπουμπλικάνοι απέρριψαν συμβιβαστική πρόταση των Δημοκρατικών για τερματισμό του shutdown

Τις 38 ημέρες έφτασε η αναστολή λειτουργίας του ομοσπονδιακού κράτους - η μεγαλύτερη στην ιστορία των ΗΠΑ.

Οι Ρεπουμπλικάνοι της Γερουσίας απέρριψαν την πρόταση των Δημοκρατικών να περιορίσουν τις απαιτήσεις τους για τον τερματισμό της αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης (shutdown), σε μια μονοετή παράταση των επιδοτήσεων για την υγειονομική περίθαλψη, παρατείνοντας έτσι το αδιέξοδο που έχει διαταράξει τις αερομεταφορές και έχει καθυστερήσει τη διανομή επισιτιστικής βοήθειας.

Οι επιδοτήσεις του νόμου Affordable Care Act βρίσκονται στο επίκεντρο της διαμάχης κατά τη διάρκεια της 38ήμερης αναστολής λειτουργίας - της μεγαλύτερης στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, χαρακτήρισε την πρότασή του «μια απλή συμβιβαστική λύση» που θα μπορούσε να εγκριθεί από το Σώμα «μέσα σε λίγες ώρες».

Ο ηγέτης των Ρεπουμπλικάνων, Τζον Θιουν, απέρριψε την πρόταση ως «μη αποδεκτή από την αρχή», αλλά είπε στους δημοσιογράφους στο Καπιτώλιο ότι δείχνει «πρόοδο».

«Νιώθουν την πίεση», δήλωσε ο Θιουν.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τη Γερουσία να παραμείνει στην Ουάσιγκτον μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό της αναστολής λειτουργίας της κυβέρνησης. Ο Τραμπ σχεδίαζε να αναχωρήσει αργότερα μέσα στην ημέρα για το θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, αλλά θα επέστρεφε στην Ουάσιγκτον την Κυριακή για να παρακολουθήσει έναν αγώνα του NFL.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ ερμήνευσε την πρόταση του Σούμερ ως ένδειξη ότι οι Δημοκρατικοί δέχονται πίεση να καταλήξουν σε συμφωνία. Ο αξιωματούχος επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα συναντηθούν με τους Δημοκρατικούς για τα φορολογικά πιστωτικά υγείας μόλις ανοίξει ξανά η κυβέρνηση.

Οι αγορά μετοχών κινήθηκε ανοδικά, ελπίζοντας ότι η αναστολή λειτουργίας πλησιάζει στο τέλος της, με τον βασικό δείκτη S&P 500 να κλείνει τη μέρα με άνοδο, ανατρέποντας πτώση που νωρίτερα είχε φτάσει το 1,3%. Το γεγονός ότι τα δύο κόμματα αντάλλασσαν προτάσεις θεωρήθηκε θετικό σημάδι για τους επενδυτές.

Οι μετοχές των μεγαλύτερων αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ περιόρισαν τα αρχικά τους κέρδη αφού είχαν φτάσει σε υψηλά της ημέρας μετά τα σχόλια του Σούμερ. Η μετοχή της American Airlines Group Inc. αυξήθηκε κατά 3,8%, της Delta Air Lines Inc. κατά 1,9%, της Southwest Airlines Co. κατά 3%, ενώ η United Airlines Holdings Inc. σημείωσε άνοδο 1,8%.

Οι αεροπορικές εταιρείες σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ακυρώσει πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες. Το Υπουργείο Μεταφορών και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) διέταξαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα τις εταιρείες να μειώσουν τις πτήσεις σε 40 μεγάλα αεροδρόμια, ξεκινώντας με μείωση 4% την Παρασκευή και φτάνοντας σε στόχο 10% μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Οι περικοπές πτήσεων στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να φτάσουν έως και το 20% αν η συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης επιδεινώσει την επάνδρωση των πύργων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι στο Fox News.

Η παροχή επισιτιστικής βοήθειας έχει διακοπεί για 42 εκατομμύρια Αμερικανούς. Εν τω μεταξύ, ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την Πέμπτη την κυβέρνηση Τραμπ να αποδεσμεύσει τα σχετικά κονδύλια για την επισιτιστική βοήθεια, ωστόσο ο Λευκός Οίκος ασκεί έφεση κατά της απόφασης.

Οι Δημοκρατικοί αρχικά απαιτούσαν να προστεθούν 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια σε δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης μιας μόνιμης επέκτασης ύψους 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα φορολογικά πιστωτικά του νόμου ACA (Affordable Care Act) και της κατάργησης των απαιτήσεων εργασίας για το Medicaid, που είχαν εγκριθεί από τους Ρεπουμπλικάνους νωρίτερα φέτος.

Η Γερουσία αναμένεται αργότερα να διεξαγάγει διαδικαστική ψηφοφορία για ένα νομοσχέδιο που θα καταβάλει αναδρομικά τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που έχουν μείνει χωρίς μισθό κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας.

Ο Θιουν έχει απειλήσει ότι θα πραγματοποιήσει ψηφοφορίες το Σαββατοκύριακο για ένα προσωρινό νομοσχέδιο (stopgap bill), ώστε να παραμείνουν οι νομοθέτες στην Ουάσιγκτον και να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας.

Ο Θιουν έχει δηλώσει ότι θα δεσμευτεί να φέρει προς ψήφιση εντός του έτους το ζήτημα των φορολογικών πιστωτικών του ACA, αλλά δεν μπορεί να υποσχεθεί ότι θα εγκριθεί. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον, έχει αρνηθεί να υποσχεθεί τη διεξαγωγή ψηφοφορίας.