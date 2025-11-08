Πόσες συναλλαγές κάνουν και τι ξοδεύουν οι Έλληνες μέσω καρτών

Μειωμένος εμφανίστηκε τόσο ο αριθμός συναλλαγών ανά κάρτα, όσο και η αξία αυτών από τους Έλληνες καταναλωτές κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Αν και οι χρεωστικές κάρτες - που συνιστούν το κύριο υποκατάστατο των μετρητών - συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται ευρέως για συναλλαγές μικρής αξίας, ο μέσος αριθμός συναλλαγών υποχώρησε συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2024. Συγκεκριμένα, ο μέσος αριθμός συναλλαγών ανά κάρτα εμφανίστηκε μειωμένος στις 61 συναλλαγές, από 65 το δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Αναλυτικότερα, στις χρεωστικές, ο μέσος αριθμός συναλλαγών μειώθηκε σε 67, από 71 το δεύτερο εξάμηνο του 2024, ενώ για τις πιστωτικές κάρτες μειώθηκε σε 29, από 30 συναλλαγές το δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Η μέση αξία συναλλαγών ανά κάρτα παρουσίασε μείωση κατά 9% συγκριτικά με το δεύτερο εξάμηνο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 2.631 ευρώ, από 2.904 ευρώ. Η πτώση αυτή οφείλεται κυρίως στην αντίστοιχη μείωση της μέσης αξίας συναλλαγών ανά χρεωστική κάρτα κατά 10%, η οποία διαμορφώθηκε σε 2.865 ευρώ, από 3.195 ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2024. Από την άλλη, η μέση αξία συναλλαγών ανά πιστωτική κάρτα υποχώρησε κατά 2,6% και διαμορφώθηκε σε 1.317 ευρώ, από 1.352 ευρώ το δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Στις επιμέρους κατηγορίες καρτών, η μέση αξία ανά συναλλαγή με χρήση χρεωστικής κάρτας υποχώρησε σε 43 ευρώ από 45 ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση 5%, ενώ η μέση αξία ανά συναλλαγή με χρήση πιστωτικής παρέμεινε αμετάβλητη σε 46 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΤτΕ, η πτωτική τάση της μέσης αξίας ανά συναλλαγή με κάρτα καταδεικνύει τόσο την εξοικείωση των χρηστών των καρτών με το εν λόγω μέσο πληρωμής όσο και τη συνεχή χρήση τους για αγορές χαμηλής αξίας.

Ευρύτερα, ο αριθμός των συναλλαγών με κάρτες ανήλθε σε 1.325 εκατ. ευρώ από 1.326 εκατ. το προηγούμενο εξάμηνο, ενώ η αναλογούσα αξία διαμορφώθηκε στα 57 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 5%.