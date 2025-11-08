Η Κύπρος ένα βήμα πιο κοντά στο ΝΑΤΟ

Η απόφαση της Νορβηγίας για άρση του εμπάργκο όπλων στη Λευκωσία μετά από 65 χρόνια αποτελεί συνέχεια ανάλογης απόφασης των ΗΠΑ και φέρνει την Κύπρο πιο κοντά στη Συμμαχία.

Ως μια ιστορική απόφαση, αποτέλεσμα στοχευμένης διπλωματικής προσπάθειας, αποτιμά η Λευκωσία την απόφαση της Νορβηγίας για άρση του εμπάργκο όπλων σε βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά από 65 χρόνια. Ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης ενημερώθηκε για την απόφαση της κυβέρνησης του Όσλο σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον υπουργό Εξωτερικών της Νορβηγίας, Έσπεν Μπαρθ Άιντε, και έκανε λόγο για «ένα σημαντικό βήμα στην ενίσχυση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας, Κύπρου – Νορβηγίας».

Ωστόσο η πρόσβαση που θα έχει η Κυπριακή Δημοκρατία σε νορβηγικό στρατιωτικό εξοπλισμό, δεν είναι παρά ένα μικρό μόνο κομμάτι ενός παζλ, που όταν ολοκληρωθεί, θα βρει την Κύπρο δεμένη στο άρμα της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

ΝΑΤΟ και στο βάθος SAFE

Πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι η άρση του νορβηγικού εμπάργκο όπλων προς την Κύπρο- η οποία ακολουθεί την άρση του αμερικανικού εμπάργκο το φθινόπωρο του 2022- αποτελεί στην ουσία μια απόφαση ανταμοιβής της Κύπρου για τα βήματα εναρμόνισης με την δυτική αρχιτεκτονική ασφάλειας.

Τα βήματα εναρμόνισης είχαν παρουσιαστεί ήδη από τον Κύπριο Πρόεδρο στον Λευκό Οίκο από το 2024, επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, και αφορούσαν την συμμετοχή της Κύπρου σε αμερικανικά στρατιωτικά προγράμματα και την «απο-ρωσοποίηση» του Κυπριακού Στρατού.

Η συνάντηση με Ρούτε

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι η απόφαση για άρση του νορβηγικού εμπάργκο λαμβάνεται έναν μήνα μετά την συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε όπου έγινε μια προσπάθεια κάμψης των κυπριακών ενστάσεων για την συμμετοχή της Τουρκίας στο αμυντικό πρόγραμμα SAFE. Τότε ο Νίκος Χριστοδουλίδης αναφερόμενος στην συνεργασία ΕΕ- ΝΑΤΟ ήγειρε εμμέσως και το θέμα του νορβηγικού εμπάργκο, λέγοντας ότι η συνεργασία προϋποθέτει άρση αποκλεισμών και ίση μεταχείριση για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Πηγή: Ελληνική Υπηρεσία DW