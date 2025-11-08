Ξάνθη: 4 εκδρομές για να γίνετε ένα με τη φύση

Πλούσια δάση, σπάνιοι υδροβιότοποι και εντυπωσιακοί καταρράκτες σε μια πανέμορφη γωνιά της Βόρειας Ελλάδας.

Όσες φορές και να έχεις πάει στην Ξάνθη, ποτέ δεν είναι αρκετές. Η υπέροχη παλιά πόλη, που αποτελεί στολίδι για όλη τη Θράκη, η παράδοση, οι γεύσεις, τα χρώματα και τα αρώματα, κάνουν την Ξάνθη έναν ξεχωριστό προορισμό που έχει πολλά να δώσει στον επισκέπτη.

Ξάνθη όμως δεν είναι μόνο η πόλη και το παραδοσιακό κομμάτι της. Είναι και οι θησαυροί της θρακικής φύσης.

Αν θέλετε να συνδυάσετε την απόδρασή σας με υπαίθριες δραστηριότητες, αξίζει να κάνετε μερικές εκδρομές και να απολαύσετε τοπία μοναδικής ομορφιάς.

