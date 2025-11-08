Kοζάνη: Χαμηλές και φέτος οι προσδοκίες για την φετινή παραγωγή κρόκου

Για άλλη μια χρονιά η παραγωγή βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα, με αιτία την κλιματική αλλαγή.

Αντιμέτωποι με το φαινόμενο των αλλαγών του Κλίματος και τις επιπτώσεις του στην καλλιέργεια του Κρόκου βρίσκονται οι καλλιεργητές της Κοζάνης, που για άλλη μια χρονιά βλέπουν την παραγωγή τους να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης Βασίλης Μητσόπουλος, η συγκομιδή ξεκίνησε στις 25 Οκτωβρίου κι όπως όλα δείχνουν «θα είναι ελάχιστα καλύτερη από τα προηγούμενα τρία χρόνια αν και η ανθοφορία των λουλουδιών για άλλη μια χρόνια δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα».

Το μέγεθος της παραγωγής του κρόκου δεν πρόκειται να ξεπεράσει τον ένα τόνο κι ο κ. Μητσόπουλος εκφράζει την ανησυχία γιατί διαπιστώνει ότι «τα τελευταία χρόνια αρκετοί παραγωγοί έχουν εγκαταλείψει την καλλιέργεια του φυτού».

Ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού εξηγεί ότι οι μεταβολές των κλιματολογικών συνθηκών όπως για παράδειγμα οι παρατεταμένες ξηρασίες του καλοκαιριού με τις αυξημένες θερμοκρασίες και οι ανομβρίες του Φθινοπώρου «στρεσάρουν το φυτό με αποτέλεσμα σε βάθος χρόνου να αδυνατίζει ο βολβός και στην συνέχεια να χάνεται. Πολλοί παραγωγοί βλέπουν νέα χωράφια τριών και τεσσάρων ετών να χάνουν τους μισούς βολβούς εξαιτίας αυτού του φαινομένου με αποτέλεσμα να απογοητεύονται και να αποσύρονται από την καλλιέργεια».

Όταν ανθίσει ο κρόκος, οι παραγωγοί έχουν περιθώριο τρεις ή τέσσερις ημέρες για να συλλέξουν τα λουλούδια του. Εάν δεν προλάβουν, οι στήμονες του λουλουδιού θα μαραθούν. Για να παραχθεί μόλις ένα γραμμάριο Κρόκου απαιτούνται περισσότερα από 150 λουλούδια, ενώ για να πράξει ο παραγωγός 1 κιλό κρόκου, χρειάζεται να συλλέξει 150.000 λουλούδια.

Η συλλογή των λουλουδιών είναι δύσκολη και επίπονη διαδικασία καθώς οι εργάτες πρέπει να βρίσκονται συνεχώς, επί ώρες, σκυμμένοι στο έδαφος. Το ημερομίσθιο μαζί με το εργόσημο είναι περίπου 60 ευρώ.

Ο κ. Μητσόπουλος αναφέρει ότι «το εργατικό δυναμικό είναι λιγοστό και αυτό οφείλεται καταρχήν στην δημογραφική συρρίκνωση αλλά και στην απολιγνιτοποίηση, που ανάγκασε πολλές οικογένειες -ειδικά αλλοδαπών- να φύγουν από την περιοχή». Πρόσθεσε, ακόμη, ότι «πολλοί άνθρωποι δεν επιθυμούν να ασχοληθούν με την καλλιέργεια του κρόκου παρ’ ότι ο Συνεταιρισμός εξασφαλίζει την αγορά του συνόλου της παραγωγής και την άμεση πληρωμή τους».

Η καλλιέργεια του φυτού προσφέρει ένα αξιοπρεπές συμπληρωματικό εισόδημα για τα μέλη του Συνεταιρισμού, που αριθμεί περί τα χίλια μέλη. Η τιμή που πληρώνεται ο παραγωγός, όταν παραδίδει τον κρόκο στον συνεταιρισμό, είναι περίπου 2.000 - 2.200 ευρώ/κιλό Κρόκου.

Αυτό που έχει βελτιώσει το εισόδημα των παραγωγών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι το σύνολο της παραγωγής πωλείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε τυποποιημένη μορφή συσκευασίας, κάτι που δεν συνέβαινε στο παρελθόν. Οι αγορές των ΗΠΑ και της Ελβετίας απορροφούν σημαντική ποσότητα τυποποιημένου προϊόντος, ενώ σημαντικά είναι και τα οικονομικά αποτελέσματα από την προώθηση στην αγορά των ροφημάτων του κρόκου, που, όπως δείχνουν τα οικονομικά αποτελέσματα του Συνεταιρισμού, έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Ο κ. Μουτσόπουλος ανέφερε ότι «το επόμενο διάστημα θα διακινείται από τα φαρμακεία συσκευασία με συμπλήρωμα διατροφής Κρόκου».

Ο κρόκος Κοζάνης είναι από τα πιο ακριβά μπαχαρικά του κόσμου κι είναι περιζήτητος για το υπέροχο χρώμα του, το άρωμα, τις φαρμακευτικές και αφροδισιακές του ιδιότητες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ