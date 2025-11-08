Ακίνητα: Νέα πλατφόρμα με τις πραγματικές αξίες κατοικιών - τι φέρνει η έξυπνη εφαρμογή «Price Map»

Οι πολίτες θα βλέπουν τις πραγματικές τιμές των ακινήτων σε κάθε περιοχή της χώρας και θα τις συγκρίνουν με τις τιμές στις αγγελίες.

Πρεμιέρα αναμένεται να κάνει μέχρι το καλοκαίρι του 2026 μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να βλέπουν τις πραγματικές τιμές των ακινήτων σε κάθε περιοχή της χώρας. Πρόκειται για το price map, το οποίο θα εμφανίζει τον μέσο όρο των πραγματικών τιμών συναλλαγής ανά περιοχή με βάση τα συμβόλαια που συντάσσονται, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν πλήρη εικόνα των τιμών που παίζουν στην κτηματαγορά. Το price map φιλοδοξεί να βάλει τάξη στην αγορά, καταγράφοντας και αναλύοντας τις εμπορικές τιμές, με στόχο τη διόρθωση των στρεβλώσεων που τροφοδοτούν την εκρηκτική άνοδό τους.

Σήμερα η εκτίμηση της αξίας για ένα ακίνητο γίνεται κυρίως μέσα από τις σχετικές αγγελίες, οι οποίες ενδεχομένως αφορούν τιμές προσδοκίας. Η πλατφόρμα θα επιτρέπει την ανάλυση των διαφορών μεταξύ δηλωμένων και πραγματικών τιμών, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό.

Η νέα εφαρμογή με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, θα αντλεί δεδομένα από συμβόλαια μεταβίβασης, αγγελίες πώλησης και ενοικίασης, καθώς και από φορολογικές δηλώσεις και το Κτηματολόγιο. Στην πλατφόρμα δεν θα εμφανίζονται προσωπικά στοιχεία των ιδιοκτητών αλλά μόνο τα βασικά όπως είδος ακινήτου, επιφάνεια, παλαιότητα, περιοχή και τίμημα πώλησης.

Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες θα αποκτήσουν πρόσβαση σε επικαιροποιημένα στοιχεία για τις πραγματικές αξίες των ακινήτων σε κάθε περιοχή της χώρας. Οι πληροφορίες, ανάλογα με το επίπεδο πρόσβασης, θα είναι διαθέσιμες σε αγοραστές, πωλητές και ενοικιαστές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις καταγεγραμμένες τιμές των συμβολαίων με αυτές που εμφανίζονται σε αγγελίες και μεσιτικά γραφεία. Η πλατφόρμα θα επιτρέπει τη σύγκριση τιμών ανά περιοχή, ενώ ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό θα διευκολύνει την αναζήτηση πραγματικών τιμών συναλλαγών για ακίνητα σε όλη τη χώρα.

Στην πλατφόρμα θα έχουν δωρεάν πρόσβαση οι πολίτες που επιθυμούν να δουν την εκτιμώμενη αξία των ακινήτων τους, με δυνατότητα προβολής της τρέχουσας και διαχρονικής αξίας ενώ θα παρέχεται με αντίτιμο για χρήστες που επιθυμούν λεπτομερείς πληροφορίες για συγκεκριμένες περιοχές, ιδανικό για όσους σχεδιάζουν αγορές ή πωλήσεις.

To price map, σε δεύτερη φάση αναμένεται να επεκταθεί και στα ενοίκια ενώ σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα επίπεδα πρόσβασης θα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

- Δωρεάν πρόσβαση για πολίτες που θέλουν να δουν την εκτιμώμενη αξία των ακινήτων τους.

- Με αντίτιμο, για όσους αναζητούν λεπτομερή δεδομένα ανά περιοχή ή ακίνητο. Για παράδειγμα, ένας υποψήφιος αγοραστής που αναζητεί διαμέρισμα στα νότια προάστια της Αττικής θα μπορεί να δει τη μέση τιμή για κατοικίες με τα χαρακτηριστικά που τον ενδιαφέρουν, συγκρίνοντας τις τιμές αγγελιών με εκείνες των συμβολαίων.

- Επαγγελματική πρόσβαση, για φορείς που χρειάζονται αναλυτικά στοιχεία αγοράς για στρατηγικές αποφάσεις.