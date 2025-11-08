Ναυτική δύναμη της ΕΕ εγγυάται την ασφάλεια ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου που υπέστη επίθεση πειρατών στον Κόλπο του Άντεν

Οι οπλισμένοι πειρατές επιτέθηκαν στο Hellas Aphrodite, δεξαμενόπλοιο που εκμεταλλεύεται η ελληνική εταιρεία Latsco Marine Management Inc.

Η ναυτική δύναμη κατά της πειρατείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως εγγυήθηκε την ασφάλεια ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου που έγινε στόχος επίθεσης πειρατών προχθές Πέμπτη το πρωί στα ανοικτά της Σομαλίας, γεγονός που εγείρει ανησυχίες πως καταγράφεται πλέον αναζωπύρωση των ενεργειών του είδους στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά από το Κέρας της Αφρικής.

Η Σομαλία ήταν άλλοτε συνώνυμη με τις εφόδους πειρατών που σκοπό είχαν την απόσπαση λύτρων. Ωστόσο δεν είχε καταγραφτεί κανένα επεισόδιο αυτής της φύσης για μήνες.

«Έπειτα από πρώτη επίδειξη ισχύος», οι πειρατές «εγκατέλειψαν το εμπορικό δεξαμενόπλοιο», σημείωσε σε ανακοίνωσή της η ναυτική δύναμη της ΕΕ, διευκρινίζοντας ότι «τα 24 μέλη του πληρώματος είναι σώα» και δεν υπήρξε «κανένας» τραυματισμός.

Στα μέλη του πληρώματος συγκαταλέγονται πέντε Έλληνες ναυτικοί, όπως μετέδωσε χθες το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οι οπλισμένοι πειρατές επιτέθηκαν στο Hellas Aphrodite, δεξαμενόπλοιο που εκμεταλλεύεται η ελληνική εταιρεία Latsco Marine Management Inc., καθώς εκτελούσε δρομολόγιο από τη Σίκα, στην πολιτεία Γκουτζάρατ της Ινδίας, στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, προχθές το πρωί.

Η ναυτική δύναμη ανέφερε πως διενεργεί έρευνα για να εντοπίσει τους πειρατές, οι οποίοι συνεχίζουν να δρουν στην περιοχή, κι ότι θα προσαχθούν ενώπιον της δικαιοσύνης αν συλληφθούν.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών UKMTO ανέφερε από την πλευρά της νωρίτερα ότι το Hellas Aphrodite, δεξαμενόπλοιο μήκους 183 μέτρων, προσεγγίστηκε από πίσω από μικρό σκάφος κι ότι οι επιβαίνοντες σε αυτό άνοιξαν πυρ με ελαφριά όπλα και εκτοξευτήρες οπλοβομβίδων (RPG).

Η επίθεση καταγράφτηκε τρεις ημέρες μετά την αποτυχημένη προσπάθεια πειρατών να επιβιβαστούν σε άλλο τάνκερ, το MV Stolt Sagaland, στα ανοικτά της Σομαλίας.

Τέσσερις ένοπλοι προσπάθησαν να ανέβουν στο σκάφος, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο του γαλλικού κέντρου ναυτικής ασφάλειας MICA Center. Όμως άνδρες ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας πάνω στο σκάφος τους έτρεψαν σε φυγή, έπειτα από ανταλλαγές πυρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ