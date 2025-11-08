Άρχισε η εφαρμογή του σχεδίου αστυνόμευσης σε οικισμούς Ρομά

Οι Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης απαρτίζονται συνολικά από 473 αστυνομικούς, ενώ αναμένεται και η πρόσληψη 50 διαμεσολαβητών.

Ξεκίνησε από το πρωί του Σαββάτου 8-11-2025, η εφαρμογή του σχεδίου αστυνόμευσης των «οικισμών με ομάδες υψηλής εγκληματικότητας», με την εγκατάσταση των μονάδων αστυνομικών που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εντός των οικισμών Ρομά της περιφέρειας.

Την έναρξη της λειτουργίας των εκπαιδευμένων αστυνομικών στους οικισμούς Ρομά ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την παρουσίαση στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης, όπου και ανέπτυξε το σχετικό σχέδιο.

Σήμερα έπιασαν δουλειά οι αστυνομικοί στις περιοχές που έχουν χαρτογραφηθεί ως υψηλής εγκληματικότητας στις περιοχές της επαρχίας και της Θεσσαλονίκης, ενώ από τις 15 Νοεμβρίου θα αρχίσει η εφαρμογή του προγράμματος αστυνόμευσης και στην Αττική.

Ειδικότερα, από τη μελέτη που έχει γίνει, έχουν καθοριστεί 152 σημεία σε 25 περιοχές όλης της επικράτειας, όπου θα ισχύσει το νέο πρόγραμμα αστυνόμευσης το οποίο θα υλοποιηθεί από τις νέες Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης.

Σημειώνεται ότι οι Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης απαρτίζονται συνολικά από 473 αστυνομικούς, ενώ αναμένεται και η πρόσληψη 50 διαμεσολαβητών, οι οποίοι θα αποτελούν τον συνδετικό κρόκο με τους Ρομά. «Οι 50 διαμεσολαβητές που θα προσλάβουμε θα αποτελέσουν τη γέφυρα διαλόγου με όλες τις ομάδες και τους οικισμούς ώστε η επιχείρηση να μην είναι μόνο αστυνομική αλλά να συμβάλει στην ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη», ανέφερε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Οι ομάδες επιχειρησιακά υπάγονται στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία θα εποπτεύει απευθείας τις ομάδες της Αττικής, ενώ στην υπόλοιπη χώρα εποπτεύονται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Το επιχειρησιακό σχέδιο, σύμφωνα με την παρουσίαση που έκανε χτες ο κ. Χρυσοχοΐδης, περιλαμβάνει:

- 24ωρη παρουσία εντός των οικισμών

- Προληπτικούς ελέγχους σε οχήματα - πρόσωπα - οικίες, ελέγχους για ναρκωτικά, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία με στοχευμένες επιχειρήσεις

- Αντιμετώπιση διαταράξεων, επεισοδίων βίας και άλλων παραβατικών συμπεριφορών και προστασία ευάλωτων ατόμων

- Διαρκή ενημέρωση των κατοίκων και πληροφόρηση για Κοινωνικές Υπηρεσίες, διοικητικές διαδικασίες και υποχρεώσεις πολιτών.

Στην Αττική το σχέδιο αστυνόμευσης θα εφαρμοστεί οικισμούς των Αχαρνών - Φυλής - Ασπροπύργου - Μεγάρων με συνέχιση των ειδικών σχεδίων και δράσεων σε Κορωπί, Παλλήνη-Γέρακα, Χαλάνδρι, Αγία Βαρβάρα, Κορυδαλλό, Σαλαμίνα.

Στην υπόλοιπη χώρα το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε:

• Θεσσαλονίκη

• Στερεά Ελλάδα (Θήβα - Χαλκίδα - Φθιώτιδα)

• Θεσσαλία (Λάρισα - Καρδίτσα)

• Ανατολική Μακεδονία Θράκη (Ξάνθη)

• Κεντρική Μακεδονία (Σέρρες - Ημαθία)

• Δυτική Ελλάδα (Μεσσολόγγι, Ηλεία, Αχαΐα)

• Ιόνια Νησιά (Κέρκυρα)

• Πελοπόννησος (Κορινθία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Λακωνία)

Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα ο κ. Χρυσοχοΐδης κατά την παρουσίαση που έκανε στην Κρήτη, δήλωσε:

«Η ισονομία, αλλά και η πρόληψη, με σκοπό την προστασία και τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης ισχύουν για όλους, είτε ζουν στην Κρήτη είτε στην Αθήνα. Δεν μπορεί να υπάρχουν νησίδες παραβατικότητας ή ανοχής σε κανένα σημείο της ελληνικής επικράτειας. Νησίδες όπου κάποιοι δρουν ανενόχλητοι και όπου οι πολλοί αισθάνονται απροστάτευτοι. Στρατηγική μας είναι πάντα η πρόληψη, σε συνεργασία με όλες εκείνες τις κοινωνικές δυνάμεις που επιζητούν μια ήσυχη και ασφαλή ζωή». Και τόνισε ότι το σχέδιο στηρίχθηκε στους πυλώνες της Πρόληψης, της Συνεργασίας και της Διαμεσολάβησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ