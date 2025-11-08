Στην τελική ευθεία το έργο «ανάσα» της Δυτικής Αττικής – Προκηρύσσεται ο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά

Τη Δευτέρα θα ανακοινωθεί η προκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων στην ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά και ολοκλήρωση ημιδιανοιχθέντος τμήματος της περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω για τη σύνδεσή της με την Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου», εκτιμώμενου ύψους 70 εκατ. ευρώ. Ποια είναι τα οφέλη.

Ένα έργο «ανάσα», όπως τουλάχιστον εκτιμάται ότι είναι, για την αποσυμφόρηση της Δυτικής Αττικής, η υλοποίηση του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά, φαίνεται να εισέρχεται στην τελική ευθεία, επιβεβαιώνοντας όσα έχουμε αναφέρει για εξελίξεις πριν το τέλος του 2025. Την Δευτέρα 10 Νοεμβρίου το μεσημέρι, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, θα ανακοινωθεί η προκήρυξη του διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων στην ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά και ολοκλήρωση ημιδιανοιχθέντος τμήματος της περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω για τη σύνδεσή της με την Π.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου», από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα.

Όπως έχουμε αναδείξει, ήδη έχουν γίνει ενέργειες από πλευράς του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως προς τη χρηματοδότηση του έργου, μέσω της ένταξης της πράξης «Κατασκευή τριών ανισόπεδων κόμβων στην ευρύτερη περιοχή του Σκαραμαγκά και ολοκλήρωση ημιδιανοιχθέντος τμήματος της περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω για τη σύνδεσή της με την Π.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου στους Δήμους Χαϊδαρίου και Ασπροπύργου Νομού Αττικής» στο «Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 2021-2025». Κατά συνέπεια, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία και νεότερα αναμένονται από Δευτέρα.

Λογικά, ο διαγωνισμός αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μεγάλων ομίλων ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ αλλά και άλλων σχημάτων, όπως η ΕΚΤΕΡ, ενώ μένει να φανεί αν δώσουν το παρών και όμιλοι όπως οι ΙΝΤΕΡΚΑΤ, ΤΕΚΑΛ, Δομική Κρήτης κ.α..

Τα οφέλη

Η κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, ύψους 70 εκατ. ευρώ αναμένεται να «βγάλει» βαρέα οχήματα από τον αστικό ιστό, έργο που θα συμβάλλει στην εξομάλυνση του κυκλοφοριακού. Εκτιμάται ότι ο ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου θα είναι τα 2,5 με 3 έτη. Με την λειτουργία του έργου στο υπουργείο εκτιμούσαν ότι θα αποσυμφορηθεί ο κόμβος Λεωφόρου Αθηνών και Λεωφόρου Σχιστού. Με την κατασκευή του εκτιμάται ότι θα βελτιωθεί σημαντικά η καθημερινή σύνδεση από την Αθήνα προς την περιοχή Σκαραμαγκά – Ασπροπύργου, την Ολυμπία Οδό, προς Σχιστό και το λιμάνι του Πειραιά.

Ποιο είναι το έργο

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο ένταξης του έργου στο τομεακό πρόγραμμα, το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω (Δ.Π.Λ.Α), ο Ανισόπεδος Ημικόμβος Σκαραμαγκά για την σύνδεση της Δ.Π.Λ.Α με την Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου, η Αναβάθμιση του Υφιστάμενου Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού, η κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων, η αναδιαμόρφωση της Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου και της Λεωφόρου Σχιστού μεταξύ των παραπάνω κόμβων και η κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου συλλεκτήρων ομβρίων της περιοχής. Στο αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνονται με Προαίρεση και τα παρακάτω:

- Προαίρεση 1: Η κατασκευή μέρους των κλάδων Κορίνθου - Σχιστό και Σχιστό - Αθήνα του Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού και του κλάδων Αθήνα - Παλάσκα και Παλάσκα - Σχιστό του Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων.

- Προαίρεση 2: οι εργασίες καθαίρεσης της υφιστάμενης γέφυρας και κατασκευής νέας στην ίδια θέση στον Ανισόπεδο Κόμβο Σχιστού.

- Προαίρεση 3: διαμόρφωση κλάδου εισόδου στην ΔΠΛΑ (από δύση προς βορρά) και κλάδου εξόδου από την ΔΠΛΑ (από βορρά προς δύση) για την δημιουργία του Ανισόπεδου Ημικόμβου Ασπροπύργου με κατασκευή της Κάτω Διάβασης της οδού LR-1 στην ΔΠΛΑ για την σύνδεση της με την Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου.

Παραδοτέα της πράξης είναι: • ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω (Δ.Π.Λ.Α) • Ανισόπεδος Ημικόμβος Σκαραμαγκά για την σύνδεση της Δ.Π.Λ.Α με την Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου • Αναβάθμιση του Υφιστάμενου Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού • κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων • αναδιαμόρφωση της Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου και της Λεωφόρου Σχιστού μεταξύ των παραπάνω κόμβων • κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου συλλεκτήρων ομβρίων της περιοχής.