Σούπερ μάρκετ: Η «μάχη» της σάλας – Πώς ψωνίζουν οι καταναλωτές

Μικρά VS μεγάλα καταστήματα. Ποιον τύπο καταστήματος προτιμούν οι καταναλωτές και για ποιους λόγους. Πώς επηρεάζονται οι αγορές των ελληνικών νοικοκυριών και πόσο έχει μεταβληθεί η αγοραστική συμπεριφορά.

Άρδην έχουν μεταβληθεί τα τελευταία χρόνια οι αγοραστικές συνήθειες του καταναλωτικού κοινού, στη σκιά των νέων δεδομένων που γεννά ο σύγχρονος τρόπος ζωής, αλλά και υπό το βάρος των ραγδαίων αλλαγών που πυροδότησαν οι απανωτές κρίσεις του προηγούμενου διαστήματος και δη η πανδημική και εν συνεχεία η πληθωριστική.

Μπροστά σε ένα συνεχώς μεταλλασσόμενο περιβάλλον, ο σύγχρονος καταναλωτής είναι πλέον πιο ενημερωμένος και επομένως και πιο απαιτητικός. Η νέα αγοραστική συμπεριφορά καθρεφτίζεται άμεσα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, γεγονός που αναγκάζει το σύνολο του κλάδου του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων σε πλήρη αναδιάταξη, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού.

Η «μάχη» της σάλας

Οι νέες αγοραστικές συνήθειες γίνονται αντιληπτές πολύ πριν ο καταναλωτής οδηγηθεί στο ταμείο του σούπερ μάρκετ. Συγκεκριμένα γίνονται αντιληπτές ακόμη και από τον τύπο του καταστήματος που επιλέγουν τα σύγχρονα νοικοκυριά για να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους. Η μάχη της… σάλας είναι πιο έντονη από πότε. Οι ίδιοι οι αριθμοί άλλωστε το επιβεβαιώνουν.

Όπως προκύπτει από τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Circana, την πρωτιά σε ό,τι αφορά την επιλογή καταστήματος τη μοιράζονται τα hypermarkets και τα μικρά καταστήματα. Δύο τύποι καταστήματος εκ διαμέτρου αντίθετοι. Κι όμως στο εννεάμηνο του 2025, κατέγραψαν την ίδια άνοδο σε αξία πωλήσεων και δη κατά 6,9%.

Τα hypermarkets είναι τα μεγάλα καταστήματα, έκτασης άνω των 2.500 τ.μ. που αντιστοιχούν στο 11,7% του συνολικού τζίρου των σούπερ μάρκετ, ενώ τα μικρά καταστήματα έχουν έκταση έως 400 τμ και αντιστοιχούν στο 12% επί του συνολικού τζίρου. Τα hypermarket απευθύνονται συνήθως στους καταναλωτές που αναζητούν μεγάλη ποικιλία προϊόντων και επομένως και τιμών, ενώ τα μικρά καταστήματα τα επιλέγουν οι καταναλωτές για λόγους ευκολίας.

Ακολουθούν τα μεσαία καταστήματα με άνοδο σε αξία πωλήσεων κατά 5,4%. Πρόκειται για τα καταστήματα έκτασης 1.000-2.500 τ.μ τα οποία αντιστοιχούν στο 43,6% επί του συνολικού τζίρου. Έπονται τέλος τα καταστήματα έκτασης 400-1.000 τ.μ. τα οποία ενισχύθηκαν κατά 3,8%. Πρόκειται για τύπο καταστημάτων με μερίδιο 32,7% επί του συνολικού τζίρου των σούπερ μάρκετ.

Μετατόπιση πωλήσεων από το «παραδοσιακό» κανάλι

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με στοιχεία της NielsenIQ, οι πωλήσεις φαίνεται να μεταφέρονται από το «παραδοσιακό» κανάλι και δη από τα καταστήματα ψιλικών και τα περίπτερα στα νέα format καταστημάτων εγγύτητας των λιανεμπόρων.

Πρόκειται για τύπους καταστημάτων που προσφέρουν χαμηλότερες τιμές, ευέλικτο ωράριο και προσαρμοσμένο κωδικολόγιο στις ανάγκες του «on the go», και όχι μόνο.