Pfizer: Εξαγοράζει τη Metsera έναντι 10 δισ. δολαρίων

Έδωσε σκληρή μάχη με τη Novo Nordisk. Στόχος της εξαγοράς τα φάρμακα απώλειας βάρους που αναπτύσσει η Metsera, μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες ανάπτυξης δικών της σκευασμάτων.

Η Pfizer συμφώνησε να εξαγοράσει την Metsera σε μια συμφωνία ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά από μια ταραχώδη διαδικασία πλειοδοσίας με τη Novo Nordisk για την νεοφυή επιχείρηση που αναπτύσσει φάρμακα απώλειας βάρους.

Η Metsera ανακοίνωσε αργά την Παρασκευή ότι η Pfizer θα καταβάλει έως και 86,25 δολάρια ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένων 65,60 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά αρχικά, καθώς και πιθανές πρόσθετες πληρωμές έως και 20,65 δολάρια ανά μετοχή, εφόσον επιτευχθούν ορισμένα ορόσημα.

Η ανακοίνωση τοποθετεί την Pfizer σε θέση να ολοκληρώσει μια αξιοσημείωτη «μάχη εξαγοράς» μεταξύ δύο εκ των μεγαλύτερων φαρμακευτικών εταιρειών παγκοσμίως, οι οποίες έβλεπαν τη Metsera ως πιθανή λύση στα μεγαλύτερα προβλήματα που ταλανίζουν τις δραστηριότητές τους.

Η Novo, η οποία είχε υποβάλει μια πρόταση εξαγοράς της Metsera τον Οκτώβριο, προσπαθεί να ανταγωνιστεί την Eli Lilly και να ενισχύσει τη στάσιμη μετοχή της, ενώ η Pfizer αναζητούσε έναν βιώσιμο τρόπο εισόδου στην εξαιρετικά κερδοφόρα αγορά φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες ανάπτυξης δικών της σκευασμάτων.

Τελικά, ήταν η κυβέρνηση των ΗΠΑ που έπαιξε τον μεγαλύτερο ρόλο στο ποια εταιρεία θα επικρατούσε.

Η Metsera ανέφερε ότι μια εξαγορά από τη Novo θα παρουσίαζε «απαράδεκτα υψηλούς νομικούς και ρυθμιστικούς κινδύνους για τη Metsera και τους μετόχους της», λόγω ανησυχιών αντιμονοπωλιακού δικαίου στις ΗΠΑ, σημειώνοντας σε ανακοίνωση της Παρασκευής ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) σχετικά με πιθανούς κινδύνους από τη συνέχιση της προτεινόμενης συμφωνίας με τη Novo. Από την πλευρά της, η Pfizer είχε ήδη εξασφαλίσει την έγκριση της FTC για τη δική της προσφορά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το διοικητικό συμβούλιο της Metsera έκρινε ότι η νέα προσφορά της Pfizer ήταν «η καλύτερη συμφωνία για τους μετόχους, τόσο από πλευράς αξίας όσο και από πλευράς βεβαιότητας ολοκλήρωσης». Η Novo δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, η Pfizer δήλωσε ότι «είναι ικανοποιημένη που καταλήξαμε σε αναθεωρημένους όρους με τη Metsera, οι οποίοι θα προσφέρουν άμεση και σίγουρη αξία στους μετόχους της». Πρόσθεσε ότι αναμένει να ολοκληρώσει τη συναλλαγή λίγο μετά τη συνέλευση των μετόχων της Metsera στις 13 Νοεμβρίου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, γνωστός για τις επιθετικές στρατηγικές εξαγορών του, δεν του αρέσει να χάνει και επιθυμούσε από καιρό να αποκτήσει ένα φάρμακο κατά της παχυσαρκίας που θα μπορούσε να αποφέρει μεγάλη επιτυχία και να αντικαταστήσει τις μειούμενες πωλήσεις από τα προϊόντα Covid. Με τις λήξεις πατεντών που αναμένεται να μειώσουν τις πωλήσεις κατά πάνω από 15 δισ. δολάρια έως το τέλος της δεκαετίας, βρίσκεται υπό πίεση να ανανεώσει το χαρτοφυλάκιο νέων φαρμάκων της εταιρείας.

Οι μετοχές της Pfizer έχουν σημειώσει απότομη πτώση από τα υψηλά της πανδημίας, ενώ πολλαπλές προσπάθειες ανάπτυξης χαπιών κατά της παχυσαρκίας από την ίδια την εταιρεία απέτυχαν στις κλινικές δοκιμές.