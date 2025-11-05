Σε εφαρμογή το νέο σύστημα ενημέρωσης δικηγόρων μέσω SMS για ορισμό δικασίμου και έκδοση αποφάσεων

Η λειτουργία της νέας υπηρεσίας ενημέρωσης των δικηγόρων μέσω SMS για τον ορισμό δικασίμου και την έκδοση δικαστικής απόφασης σε πολιτικές - αστικές δίκες ξεκίνησε ήδη σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ειδικότερα, η νέα υπηρεσία είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του υπουργείου Δικαιοσύνης με την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και καλύπτει τα δικαστήρια στα οποία βρίσκεται σε εφαρμογή το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥΠΠ).

Ακόμη, με την εξάπλωση του ΟΣΔΔΥΠΠ σε όλα τα δικαστήρια της χώρας και την ολοκλήρωση του έργου, τον Ιούνιο του 2026, η νέα υπηρεσία ενημέρωσης μέσω SMS θα εξυπηρετεί το σύνολο του δικηγορικού κόσμου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το υπουργείο Δικαιοσύνης, με την νέα υπηρεσία ενημέρωσης, «συνεχίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δικαιοσύνης προχωρώντας στη δημιουργία και στην αναβάθμιση υπηρεσιών που εξυπηρετούν τους δικηγόρους και τους πολίτες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ