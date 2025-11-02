Ειδήσεις | Διεθνή

Ο Κινέζος υπουργός Εμπορίου κάλεσε τη Νότια Κορέα για συνεργασία στις αλυσίδες εφοδιασμού

Σύμφωνα με το Πεκίνο οι δύο πλευρές πρέπει να ενισχύσουν την επικοινωνία τους μέσω των μηχανισμών ελέγχου των εξαγωγών, αλλά και των αλυσίδων εφοδιασμού.

Ο Κινέζος υπουργός Εμπορίου Γουάνγκ Γουεντάο συναντήθηκε με τον υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας της Νότιας Κορέας και συζήτησαν τη διασφάλιση της σταθερότητας των αλυσίδων εφοδιασμού, σύμφωνα με μία σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Εμπορίου της Κίνας.

Οι δύο πλευρές πρέπει να ενισχύσουν την επικοινωνία τους μέσω των μηχανισμών ελέγχου των εξαγωγών, αλλά και των αλυσίδων εφοδιασμού για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των δεύτερων, μεταξύ της Κίνας και της Νότιας Κορέας, δήλωσε ο Γουάνγκ.

Ο ίδιος, ήταν μεταξύ των αξιωματούχων που συνόδευαν τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στην πρόσφατη επίσκεψή του στη Νότια Κορέα για να λάβει μέρος στο φόρουμ για την Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού (APEC) .

Οι δύο χώρες πρέπει να επιταχύνουν την επανάληψη των διαπραγματεύσεων για μία τριμερή συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Κίνας, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, σύμφωνα με το ίδιο υπουργείο.

