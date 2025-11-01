Ειδήσεις | Διεθνή

Ν. Κορέα: Ζήτησε τη βοήθεια του Πεκίνου για την προώθηση της ειρήνης στην Κορεατική Χερσόνησο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ν. Κορέα: Ζήτησε τη βοήθεια του Πεκίνου για την προώθηση της ειρήνης στην Κορεατική Χερσόνησο
Επαφές του υπ. Άμυνας της Νότιας Κορέας με τον Κινέζο ομόλογό του.

Ο υπουργός Άμυνας της Νότιας Κορέας ζήτησε σήμερα από τον Κινέζο ομόλογό του να βοηθήσει στην προώθηση της ειρήνης στην Κορεατική Χερσόνησο, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας.

Ο Νοτιοκορεάτης υπουργός Άμυνας Αν Γκιου-μπακ εξήγησε τη στάση της Σεούλ για τη στρατιωτική δραστηριότητα της Κίνας στη ζώνη αναγνώρισης και αντιαεροπορικής άμυνας της Νότιας Κορέας, αλλά και τα θαλάσσια ύδατα της, υπογραμμίζοντας την ανάγκη του αμοιβαίου σεβασμού, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ταξί - πρατήρια καυσίμων: Πώς θα γίνονται οι πληρωμές με IRIS - Διασύνδεση των ταμειακών συστημάτων

Στην τελική ευθεία η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ – Πότε έρχονται οι νέες επιδοτήσεις με μπόνους

Πέντε ισχυροί «μνηστήρες» για τις ΣΔΙΤ μονάδες ανακύκλωσης αξίας 110 εκατ. σε Κω/Κάλυμνο

tags:
Νότια Κορέα
Κίνα
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider