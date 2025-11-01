Κάρνεϊ: Σημείο καμπής συνομιλίες με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ για τις σχέσεις Καναδά - Κίνας

Ο Καναδός πρωθυπουργός ζήτησε συγνώμη από τον Ντόναλντ Τραμπ για μια πολιτική διαφήμιση που εμφάνιζε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν να μιλά αρνητικά για τους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς και είχε προκαλέσει την οργή του Ρεπουμπλικάνου.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ εκτίμησε σήμερα ότι οι συνομιλίες του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ αποτέλεσαν «σημείο καμπής» για τις εδώ και χρόνια τεταμένες σχέσεις μεταξύ της Κίνας και του Καναδά.

Η συνάντηση που είχαν χθες Παρασκευή ο Σι με τον Κάρνεϊ, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής των ηγετών του φόρουμ Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας – Ειρηνικού (APEC) στην Γκιονγκτζού της Νότιας Κορέας, ήταν η πρώτη μεταξύ των ηγετών της Κίνας και του Καναδά από το 2017.

«Πλέον δημιουργήσαμε έναν δρόμο για την επίλυση των υφιστάμενων προβλημάτων», δήλωσε ο Κάρνεϊ σε δημοσιογράφους στην Γκιονγκτζού, εξηγώντας ότι τώρα διαθέτει «άμεση γραμμή επικοινωνίας» με το Πεκίνο.

«Η γενική μας συνομιλία ήταν εποικοδομητική», σημείωσε, προσθέτοντας ότι αναφέρθηκε στο ζήτημα «των ξένων παρεμβάσεων» στον Καναδά, οι οποίες αποδίδονται στο Πεκίνο.

Ο Κάρνεϊ διευκρίνισε ότι αποδέχθηκε την πρόσκληση του Σι να επισκεφθεί την Κίνα «στις αρχές του επόμενου έτους».

«Ζήτησα από τους υπουργούς και τους αξιωματούχους μας να εργαστούν από κοινού για να βρουν λύσεις στις τρέχουσες προκλήσεις και να εντοπίσουν τομείς συνεργασίας και ανάπτυξης», τόνισε.

Οι σχέσεις μεταξύ Πεκίνου και Οτάβας είναι τεταμένες από το 2018, μετά τη σύλληψη στον Καναδά της Μενγκ Γουανζού, υψηλόβαθμης αξιωματούχου του κινεζικού ομίλου Huawei και κόρης του ιδρυτή της εταιρείας, και την κράτηση δύο Καναδών στο Πεκίνο με την κατηγορία της κατασκοπείας.

Τον Ιούλιο ο Κάρνεϊ ανακοίνωσε επιπλέον δασμούς ύψους 25% στις εισαγωγές πολλών κατηγοριών χάλυβα από την Κίνα. Το Πεκίνο τον επόμενο μήνα επεσήμανε ότι θα επιβάλει προσωρινούς δασμούς 75,8% στις εισαγωγές καναδικής κανόλας, ενός ελαίου που χρησιμοποιείται για τρόφιμα και βιοκαύσιμα.

Όμως ο Καναδάς τώρα ενδέχεται να αποπειράται μια προσέγγιση με το Πεκίνο προκειμένου να αντιμετωπίσει τη δασμολογική επίθεση που δέχεται από τις ΗΠΑ, η οποία απειλεί την οικονομία του.

Συγνώμη

Στο μεταξύ ο Κάρνεϊ σημείωσε σήμερα ότι ζήτησε συγνώμη από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για μια πολιτική διαφήμιση που εμφάνιζε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν να μιλά αρνητικά για τους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς και είχε προκαλέσει την οργή του Ρεπουμπλικάνου.

Η διαφήμιση, την οποία χρηματοδότησε η κυβέρνηση της επαρχίας Οντάριο, παρουσίαζε αποσπάσματα ομιλίας του Ρέιγκαν, ο οποίος εμφανιζόταν να προειδοποιεί για τις αρνητικές συνέπειες των υψηλών δασμών στην αμερικανική οικονομία.

Οργισμένος από αυτή τη διαφημιστική εκστρατεία ο Τραμπ αποφάσισε την προηγούμενη εβδομάδα να διακόψει τις διαπραγματεύσεις με τον Καναδά για το εμπόριο και επέβαλε επιπλέον δασμούς ύψους 10% στην Οτάβα.

«Ζήτησα συγνώμη από τον πρόεδρο. Ο πρόεδρος είχε προσβληθεί», δήλωσε σήμερα ο Κάρνεϊ στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου της APEC, προσθέτοντας ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μπορούν να επαναληφθούν, μόλις οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες».

Διευκρίνισε εξάλλου ότι η μετάδοση του διαφημιστικού σποτ «δεν ήταν δική μου επιλογή», ωστόσο πρόσθεσε ότι ζήτησε συγνώμη από τον Τραμπ ως «υπεύθυνος για τις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP