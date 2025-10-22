Ιράν: Δεν θα επιστρέψει στις συνομιλίες για τα πυρηνικά όσο οι ΗΠΑ έχουν «παράλογες απαιτήσεις»

Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον διεξήγαγαν πέντε γύρους έμμεσων διαπραγματεύσεων που τελείωσαν με τον πόλεμο των 12 ημερών στο Ιράν τον Ιούνιο κατά τον οποίο το Ισραήλ και οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Το Ιράν δεν θα επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο η Ουάσινγκτον προβάλλει «παράλογες απαιτήσεις», δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον διεξήγαγαν πέντε γύρους έμμεσων διαπραγματεύσεων που τελείωσαν με τον πόλεμο των 12 ημερών στο Ιράν τον Ιούνιο κατά τον οποίο το Ισραήλ και οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Οι συνομιλίες που ήταν σε εξέλιξη με τις ΗΠΑ καθώς και οι διαπραγματεύσεις στη Νέα Υόρκη ανεστάλησαν και δεν προχώρησαν λόγω υπερβολικών απαιτήσεων των ΗΠΑ», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί σύμφωνα με το Tasnim.

Τον περασμένο μήνα, Ιρανός που κατέχει εσωτερική πληροφόρηση δήλωσε στο Ρόιτερς πως «αρκετά μηνύματα έχουν διαβιβαστεί προς την Ουάσινγκτον για επανάληψη των συνομιλιών μέσω μεσολαβητών τις προηγούμενες εβδομάδες, αλλά οι Αμερικανοί δεν έχουν απαντήσει».

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Ιράν Φατεμέχ Μοχατζερανί δήλωσε πως Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν παρέστησαν σε συνάντηση που πρότεινε το Ιράν στη Νέα Υόρκη στη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Αραγτσί δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν είχε επαφές με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ μέσω μεσολαβητών, επαναλαμβάνοντας πως το Ιράν «είναι πάντοτε δεσμευμένο στη διπλωματία και στις ειρηνικές λύσεις».

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους και το Ισραήλ κατηγορούν την Τεχεράνη ότι χρησιμοποιεί το πυρηνικό πρόγραμμά της ως κάλυμμα για τις προσπάθειές της να αναπτύξει την ικανότητα παραγωγής όπλων. Το Ιράν λέει ότι το πυρηνικό πρόγραμμά του έχει μόνο ειρηνικούς σκοπούς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ