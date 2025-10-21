Ειδήσεις | Ελλάδα

Μια μηχανή Enigma και μια σπάνια αριθμομηχανή του Πασκάλ θα δημοπρατηθούν τον Νοέμβριο στο Παρίσι

Μια μηχανή Enigma, με την οποία οι Ναζί κρυπτογραφούσαν τις επικοινωνίες των υποβρυχίων τους κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, θα δημοπρατηθεί στο Παρίσι στις 18 Νοεμβρίου.

Η μηχανή, που αποτιμάται στις 200.000 - 300.000 ευρώ, κατασκευάστηκε το 1941 κατ’ απαίτηση του ναυάρχου Καρλ Ντένιτς, «ώστε να αντιμετωπιστούν οι επανειλημμένες επιτυχίες των Συμμάχων εναντίον των γερμανικών υποβρυχίων» ανέφερε ο οίκος δημοπρασιών Christie’s. «Έχοντας τέσσερις ρότορες, το μοντέλο Enigma M4 που θα δημοπρατηθεί διαθέτει περισσότερα εξαρτήματα από όλα τα προηγούμενα.

Οι μηχανές Enigma αποκωδικοποιήθηκαν από τη βρετανική αντικατασκοπεία χάρη στο έργο του Άλαν Τούρινγκ και του Τζο Ντες, το οποίο οδήγησε στην ανάπτυξη του πρώτου προγραμματίσιμου ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Στις 18 Νοεμβρίου θα δημοπρατηθεί επίσης ένα εκκρεμές με κινούμενη αστρονομική σφαίρα της εποχής του Λουδοβίκου ΙΕ΄. Η αξία του αποτιμάται στις 400.000 - 600.000 ευρώ.

Την επομένη, πάντα στο Παρίσι, είναι προγραμματισμένη η δημοπρασία μιας από τις εννέα εναπομείνασες «Πασκαλίνες», τις πρώτες αριθμομηχανές που κατασκεύασε το 1642 ο Γάλλος μαθηματικός Μπλεζ Πασκάλ. Εκτιμάται ότι θα πουληθεί έναντι 2-3 εκατομμυρίων ευρώ.

