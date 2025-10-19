Ισραήλ: Επέστρεψαν δύο φέρετρα με λείψανα ομήρων της Χαμάς

Σύμφωνα με ισραηλινά Μέσα ενημέρωσης, η μια σορός ταυτοποιήθηκε και ανήκει στον 54χρονο Ρόνεν Ένγκελ που σκοτώθηκε στο κιμπούτς Νιρ Οζ κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού παρέλαβε χθες Σάββατο στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας δύο φέρετρα με λείψανα ομήρων της Χαμάς, τα οποία ακολούθως παρέδωσε στον ισραηλινό στρατό, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Τα λείψανα μεταφέρονται στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στο Τελ Αβίβ για την προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης, ώστε να επιβεβαιωθεί πως ανήκουν σε ομήρους που απήχθησαν κατά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με ισραηλινά Μέσα ενημέρωσης, η μια σορός ταυτοποιήθηκε και ανήκει στον 54χρονο Ρόνεν Ένγκελ που σκοτώθηκε στο κιμπούτς Νιρ Οζ κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Jerusalem Post