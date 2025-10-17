Ace Frehley: Πέθανε στα 74 του ο κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των «Κiss»

Η θλιβερή είδηση επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά του, που βρισκόταν στο πλευρό του μέχρι την τελευταία στιγμή.

Την τελευταία πνοή του άφησε ο Ace Frehley - ιδρυτικό μέλος και πρώην κιθαρίστας του συγκροτήματος «Kiss» - την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου. Η θλιβερή είδηση επιβεβαιώθηκε από την οικογένειά του, που βρισκόταν στο πλευρό του μέχρι την τελευταία στιγμή. Ο επιτυχημένος μουσικός είχε πρόσφατα ένα ατύχημα και χρειάστηκε να οδηγηθεί σε νοσοκομείο του Νιού Τζέρσεϊ. Τα τραύματα από την πτώση αποδείχθηκαν μοιραία για τη ζωή του.

KISS guitarist Ace Frehley has died at the age of 74. pic.twitter.com/62cMz8Vy8m — Pop Base (@PopBase) October 16, 2025

«Είμαστε συντετριμμένοι και απαρηγόρητοι Στις τελευταίες στιγμές του, ήμασταν δίπλα του με στοργικά και ειρηνικά λόγια, σκέψεις και προσευχές, καθώς έφευγε από αυτή τη γη. Λατρεύουμε όλες τις αναμνήσεις του, το γέλιο του, τα καλά σημεία του και την καλοσύνη που χάρισε στους άλλους. Το μέγεθος της απώλειάς του είναι ανυπολόγιστο και πέρα από κάθε φαντασία. Η μνήμη του Ace θα συνεχίσει να ζει για πάντα», ανέφερε η οικογένειά του στη δήλωσή της προς τα μέσα.



Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr