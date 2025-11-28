Ασταθής Νοέμβριος, αβέβαιος Δεκέμβριος: Πώς θα κινηθούν οι αγορές

Ο Νοέμβριος αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευμετάβλητος για τις αγορές, με απώλειες σε τεχνολογικές μετοχές. Οι επενδυτές παρακολουθούν τα μάκρο, τις πωλήσεις στη διάρκεια των εορτών και την Fed. Ο Δεκέμβριος μπορεί να φέρει ανάκαμψη, σύμφωνα με τα ιστορικά πρότυπα και την εποχική δυναμική.

Aσυνήθιστα ασταθής αποδείχθηκε ο φετινός Νοέμβριος για τις διεθνείς μετοχές και άλλες κατηγορίες ενεργητικού, καθώς οι ανησυχίες για τις υπερβολικά υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών κλόνισαν τους επενδυτές, ενώ το shutdown της κυβέρνησης των ΗΠΑ που έληξε μετά από 43 ημέρες, διάστημα ρεκόρ, δημιούργησε ένα «θολό τοπίο» για τις προοπτικές της οικονομίας και των επιτοκίων. Το bitcoin, που αποτυπώνει τα μέγιστα την όρεξη των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου, κατέγραψε απώλειες 16% το Νοέμβριο.

Η έλλειψη οικονομικών δεδομένων λόγω του κυβερνητικού shutdown έχει κάνει την Φέντεραλ Ριζέρβ επιφυλακτική σχετικά με την περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της, παρότι κορυφαία ονόματα, όπως τα μέλη του δ.σ. Κρίστοφερ Γουόλερ και Τζον Γουίλιαμς, βλέπουν μείωση των επιτοκίων τον επόμενο μήνα, κάτι που έχει παίξει σημαντικό παράγοντα στην ανάκαμψη των μετοχών.

«Ενώ συνήθως περιμένεις μεταβλητότητα το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, εμείς την είχαμε το Νοέμβριο, αλλά ανακτήσαμε τις περισσότερες απώλειες», δήλωσε στο Reuters ο οικονομολόγος της Lombard Odier, Σάμι Τσαρ. «Υπολογίζαμε την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου γύρω στο 30% και τώρα είναι πάνω από 80%. Αυτό, πιστεύω, είναι ένας πολύ ισχυρός λόγος για την ανάκαμψη στο τέλος του μηνός», πρόσθεσε.

Κόντρα στα ιστορικά δεδομένα

Ο δείκτης S&P 500 κατάφερε τελικά να αντιστρέψει το αρχικό αρνητικό κλίμα και να κλείσει το Νοέμβριο με μικρή άνοδο, ανακάμπτοντας από τα χαμηλά δύο μηνών που καταγράφηκαν πριν από μία εβδομάδα και υποδήλωναν πτώση 5% για τον μήνα. Αντίστοιχα, και ο Dow Jones έκλεισε θετικά το μήνα. Στον αντίποδα, ο Nasdaq υποχώρησε πάνω από μία ποσοστιαία μονάδα, υπό το βάρος των μετοχών τεχνολογίας.

Να σημειωθεί ότι ο S&P 500 και ο Dow Jones έχουν αυξηθεί τους τελευταίους έξι μήνες, ενώ ο Nasdaq «έσπασε» το ανοδικό σερί επτά μηνών.

Ένα ωστόσο ενθαρρυντικό σημάδι είναι ότι ο S&P 500 κινήθηκε πάνω από το μέσο όρο διακύμανσης 50 ημερών την Τρίτη και την Τετάρτη, που σημαίνει ότι η βραχυπρόθεσμη τάση πιθανόν να είναι ανοδική. Ωστόσο, η ισχυρή ανάκαμψη της εβδομάδας δεν στάθηκε αρκετή για να αντισταθμίσει τις συνολικές απώλειες του Νοεμβρίου.

Αυτό θα σημάνει επίσης μια απόκλιση από το ιστορικό πρότυπο. Ο S&P 500 αυξάνεται κατά μέσο όρο 1,8% το Νοέμβριο από το 1950, σύμφωνα με το Αλμανάκ του Χρηματιστή. Και το έτος μετά από προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, συνήθως αυξάνεται κατά 1,6%.

Ωστόσο, δεν πρόκειται για ένα τυπικό έτος και γι΄αυτό είναι δύσκολο να προβλεφθεί ότι η αγορά, τους επόμενους μήνες ή ακόμα και χρόνια, θα κινηθεί σύμφωνα με τις ιστορικές νόρμες.

Αυτή τη στιγμή, η ζήτηση για αντιστάθμιση κινδύνου απέναντι στις απώλειες των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών βρίσκεται κοντά στα υψηλότερα επίπεδα από τον Αύγουστο του 2024, ενώ ο δείκτης VIX παραμένει πάνω από 20, ένα επίπεδο που θεωρείται ευρέως ως ένδειξη αυξημένης πίεσης στην αγορά. Συνεπώς, η μεταβλητότητα ήρθε για να μείνει, όπως προειδοποιούν αρκετοί αναλυτές.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες ενεργητικού

Στην Ευρώπη, ο δείκτης STOXX 600 έκλεισε με κέρδη 0,25% στη συνεδρίαση, έχοντας σημειώσει άνοδο για πέμπτο διαδοχικό μήνα τον Νοέμβριο, της τάξης του 0,3%, καταγράφοντας ωστόσο την πιο αδύναμη μηνιαία επίδοσή του από τον Ιούνιο, παρά το γεγονός ότι είχε φτάσει σε ιστορικά υψηλά πριν από μερικές εβδομάδες.

Στην ευρύτερη αγορά συναλλάγματος, ενώ το δολάριο σταθεροποιήθηκε έναντι ενός «καλαθιού» βασικών νομισμάτων, κατέγραψε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του από τον Ιούλιο, με αποτέλεσμα να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητο για τον μήνα.

Το ιαπωνικό γεν έφθασε σε χαμηλό 10μήνου, του 157,9 ανά δολάριο την προηγούμενη εβδομάδα, αφήνοντας τους επενδυτές σε επιφυλακή για πιθανή παρέμβαση από τις ιαπωνικές αρχές μετά από εβδομάδες λεκτικών προσπαθειών να σταματήσουν τη συνεχή πτώση του νομίσματος.

Αναφορικά με το πετρέλαιο, τα συμβόλαια brent στο Λονδίνο υποχώρησαν περισσότερο από 2% το Νοέμβριο, ενώ η τιμή του χρυσού κατέγραψε μηνιαία κέρδη άνω του 4%.

Υποστηρικτικοί παράγοντες

«Οι traders προσπαθούν να τοποθετηθούν για το υπόλοιπο του έτους και για το 2026 σε ένα περιβάλλον που μπορεί να είναι αρκετά θετικό», δήλωσε στο Μarketwarch η Κάρολ Σκιφ, στρατηγική αναλύτρια της BMO Private Wealth στο Μινεάπολις. «Αν κοιτάξετε τι διαδραματίστηκε στις αγορές φέτος, μόλις περάσαμε από μια εξαιρετικά ισχυρή περίοδο ανακοινώσεων κερδών τρίτου τριμήνου, με τις εταιρείες να δίνουν μεγάλη προσοχή στα περιθώρια κέρδους και με τις αποτιμήσεις είναι στην πραγματικότητα χαμηλότερες από ό,τι στην αρχή του έτους, ιδιαίτερα για τις τεχνολογικές εταιρείες».

Έτσι, οι κινήσεις της αγοράς αυτήν την εβδομάδα φαίνεται να αντικατοπτρίζουν μία «φυσική τοποθέτηση για ένα ακόμη θετικό έτος το 2026», με τη βοήθεια της διεύρυνσης των συναλλαγών στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης ώστε να περιλαμβάνει εταιρείες, όπως η Alphabet και η Broadcom. «Είναι καθησυχαστικό για τους επενδυτές τεχνολογίας να βλέπουν ευρύτερη συμμετοχή», πρόσθεσε.

Η αγορά αναπνέει ξανά με ανακούφιση βλέποντας ότι η μείωση επιτοκίων του Δεκεμβρίου επανέρχεται δυναμικά στο τραπέζι, σημειώνουν αναλυτές. Όμως δεν έχει τόση σημασία το μέγεθος της μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης όσο η προοπτική ότι βρισκόμαστε σε έναν μακροπρόθεσμο κύκλο χαλάρωσης που μπορεί να επεκταθεί μέχρι το 2026. Και καθώς η εμπιστοσύνη σε αυτόν τον κύκλο χαλάρωσης επιστρέφει, δημιουργείται ένα πιο επενδυτικό κλίμα ανάληψης ρίσκου.

Πώς θα κινηθεί ο Δεκέμβριος

Ιστορικά, ο Δεκέμβριος αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους μήνες για τις μετοχές. Από το 1945, ο δείκτης S&P 500 έχει σημειώσει μέση άνοδο 1,5% για τον μήνα και υπολείπεται μόνο έναντι του Νοεμβρίου, σύμφωνα με την έρευνα της CFRA. Ωστόσο, φέτος, ο βασικός δείκτης φαίνεται να κατευθύνεται προς μηνιαία πτώση, αμφισβητώντας τις μακροχρόνιες πεποιθήσεις σχετικά με τη εποχική ισχύ, καθώς οι επενδυτές γίνονται όλο και πιο ανήσυχοι για τις δαπάνες και τις αποτιμήσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με το Bloomberg.

Traders της αγοράς αναφέρουν ότι η επίτευξη του επιπέδου των 7.000 μονάδων πριν το τέλος του έτους φαίνεται πλέον απίθανη. Ο Έντ Γιαρντένι, από την ομώνυμη εταιρεία Yardeni Research, τόνισε ότι ο δείκτης S&P 500 είναι απίθανο να φτάσει τις 7.000 μονάδες μέχρι το τέλος του έτους, κάτι που θα αντιπροσώπευε περίπου άνοδο 4% από τα τρέχοντα επίπεδα, κυρίως λόγω ορισμένων ρευστοποιήσεων σε μετοχές σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Η JPMorgan αναφέρει ότι σε έτη κατά τα οποία ο δείκτης S&P 500 σημείωνε άνοδο τουλάχιστον 10% από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο αλλά υποχωρούσε τον Νοέμβριο, ο Δεκέμβριος έχει ιστορικά καταγράψει κέρδη κάθε φορά από το 1950 και μετά.

Ο Άντριου Τάϊλερ, επικεφαλής παγκόσμιας ανάλυσης αγορών της JPMorgan, παραμένει αισιόδοξος, επικαλούμενος τα ανθεκτικά μακροοικονομικά στοιχεία και την αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων, σημειώνοντας ότι και τα ιστορικά στατιστικά της εποχικότητας υποδηλώνουν επίσης ανάκαμψη.

Ωστόσο, οι υψηλές αποτιμήσεις, οι αμφιβολίες γύρω από την πολιτική της Fed και άλλοι παράγοντες κινδύνου θα μπορούσαν να περιορίσουν τα κέρδη. Οι επενδυτές θα παρακολουθούν με προσοχή τα οικονομικά στοιχεία, τις πωλήσεις της περιόδου των εορτών και τα σήματα από τη Fed προκειμένου να διαπιστώσουν αν η εποχική δυναμική είναι πραγματική και θα συνεχιστεί μέχρι τα Χριστούγεννα και μετά.